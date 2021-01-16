Muratpaşa Belediyesi'nden sokak kedileri için ameliyathane

Muratpaşa Belediyesi Ermenek Mahallesi’nde bulunan hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezinde pandemi nedeniyle ziyaretçi kısıtlamaları devam ederken merkezin sokak kedileri için ayrılan bölümü genişletildi ve yeni bir ameliyathane kuruldu.

Ermenek Mahallesi’nde yer alan geçici hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi yaklaşık 3 bin metrekarelik bir açık alana sahip. Merkez, kurulduğu günden bu yana, sokak hayvanlarının tedavisi, kısırlaştırılması, küpe ya da mikroçip uygulanması ve aşılanmasının ardından yerine bırakılması iş ve işlemlerini gerçekleştiriyor.

Covid19 pandemisi dolayasıyla, ziyaret kısıtlamasının devam ettiği merkezde veteriner hekim Berivan Alabalık, kısırlaştırma, aşılama ve tedavi işlemlerinin rutin olarak devam ettiğini söyledi.

Bununla birlikte pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla önemli bir bölümü parklarda bulunan destek noktalarına vatandaşların mama bırakamadığını dile getiren Alabalık, şunları söyledi:“Bu görevi Başkanımız Ümit Uysal’ın talimatı ve destekleriyle bizler üstlenmekte ve devam ettirmekteyiz. Rutin olarak besleme noktalarımıza mamalarımız bırakılmakta. Onun dışında, bu süreçte, merkezimizde kedi evimiz genişletildi. Kedi evimizde bir de ameliyathanemiz var. Köpek bölümümüzde de aynı şekilde, kısırlaştırma, sonrasında sahiplendirme süreci ve tedavi hizmetlerimiz devam ettirilmektedir. Başkanımızın katkılarıyla da her geçen gün artılar katarak ilerlemekteyiz.”

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