Sigara içmek için çıktığı balkondan düşen adam hayatını kaybetti

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Antalya'da dördüncü kattaki dairesinin balkonundan düşen 62 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti. BağKur emeklisi olduğu bildirilen, eşi ve çocuklarıyla birlikte oturan Altun’un sigara içmek için balkona çıktığı bildirildi.

Olay, Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. Binanın dördüncü katındaki evinde sigara içmek için balkona çıktığı öğrenilen 62 yaşındaki Asker Altun bir anda aşağı düştü. Düşerken, apartmanın zemin katındaki işyerinin tabelasına da çarparak parçalayan Asker Altun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Asker Altun’un balkonda dengesini kaybederek düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, cenaze Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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