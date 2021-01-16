Büyükşehirin E-Kitap koleksiyonu okurlarını bekliyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kutuphaneler.antalya.bel.tr adresinden vatandaşlara sunduğu hizmet EKitap koleksiyonu hizmeti 2021 yılı içerisinde de devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, pandemi koşullarında kütüphane hizmetlerinin sürdürülmesine yönelik çalışmalar kapsamında elektronik kütüphanecilik hizmetini vatandaşların kullanımına açmıştı. Yaklaşık 2 ay önce “Türkiye’nin en seçkin yayınevleri parmaklarınızın ucunda” sloganıyla kullanıma açılan EKitap koleksiyonu hizmeti 2021 yılı içerisinde de devam edecek ve okurlara ev rahatlığında kitap okuma ayrıcalığı sunacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, vatandaşların kutuphaneler.antalya.bel.tr adresinden üyelik yaparak kütüphaneye gitmeden koleksiyondaki kitaplardan faydalanabileceğini belirtti. Vatandaşların 0 (242) 238 52 71 numaradan bilgi alabileceği bildirildi.

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