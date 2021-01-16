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14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen market sahibine gözaltı

DHA

14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen market sahibine gözaltı


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da alışveriş için gelen 14 yaşındaki Y.K.'ye sarılarak maskesini çıkartmaya çalışıp, tacizde bulunan market sahibi Yeter K. (47), polis tarafından gözaltına alındı. Market sahibi Yeter K.'nin küçük kızı 1.5 yıldır taciz ettiği ortaya çıktı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için gelen Y.K.'nin kolundan tutan market sahibi Yeter K., "Neredeydin. Sen niye bu kadar güzelsin. Senin sevgilin var mı?" diye sordu. Daha sonra sarılıp tacizde bulunan market sahibi Yeter K'yi eliyle ittiren Y.K., eve gidip, odasına kapandı. Sürekli gözyaşı döken Y.K., olayı anne ve babasına anlatınca yaşanan taciz olayı ortaya çıktı.
Markete giden küçük kızın babası H.K, kendisine 'Ben ettim, sen etme' diye yalvaran market sahibini polise şikayet etti. Markete gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeter K.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan Yeter K., adliyeye sevk edildi.
Yeter K.'nin küçük kızı 1.5 yıldır taciz ettiği ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-01-16 13:20:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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