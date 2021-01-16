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AÜ Rektörü Prof. Dr. Özkan: "Türkiye'de uygulanan aşının çok güvenli olduğunu düşünüyorum" "Ya aşı olacağız ya korona, buna tabi halkımız karar verecek" Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde İlk Gün 370 Sağlık Çalışanı aşılandı

İHA

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özkan: "Türkiye'de uygulanan aşının çok güvenli olduğunu düşünüyorum" "Ya aşı olacağız ya korona, buna tabi halkımız karar verecek" Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde İlk Gün 370 Sağlık Çalışanı aşılandı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Sağlık Bakanlığının getirttiği aşının çok güvenli olduğunu düşündüğünü belirterek bunun efektivitesinin, etkisinin zaman içinde ortaya çıkacağını ancak şu an için ellerindeki en güçlü ve tek silahın aşı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde CoronaVac aşılamasının ilk gününde 370 sağlık çalışanının aşılandığı bilgisini verdi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında devam eden aşı uygulaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, aşılama çalışmalarının gayet iyi bir şekilde devam ettiğini söyleyerek “Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın aşı olması da örnek olması bakımından oldukça önemliydi. Vatandaşlarımızdan ilgi ve güveni daha da arttı. Bugüne kadar 370 sağlık çalışanımız Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde aşılanmış durumda. Herhangi bir aksaklık yaşamadan çalışmalarımıza devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

"Akdeniz Üniversitesi Faz3 çalışmalarında yer aldı"
Akdeniz Üniversitesi olarak Faz3 çalışmalarında yer aldıklarını ifade eden Rektör Özkan, “Faz3 çalışmalarındaki gönüllüleri de göz önüne aldığımız zaman ciddi bir yan etki beklemiyoruz. Ben ilk gönüllüydüm herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Gayet iyi gidiyor, geri dönüşlerde de ciddi bir yan etki tariflenmedi. Körlük yeni kırıldı, aşıya denk geldiğimi öğrendim ben. Antikorlarımız yüksek seviyede, aşıya denk gelen arkadaşlarımızın da antikorları gayet iyi. Sinovac aşısına bu anlamda güvenimiz tam” dedi.
Sağlık Bakanlığı’ndan gelen plana göre ikinci dozların 28 gün sonra yapılacağını belirten Rektör Özkan, “Gelen aşılara göre dört grup halinde aşılama devam edecek. Burada önemli olan aşıya güvenip de maskeyi, mesafeyi geri plana atmamak. Bu önemli çünkü sadece Türkiye’de değil Dünya’da da yeterli miktarda insanın aşılanması gerekiyor ki biz güvende olalım. Bu anlamda önümüzde kısa bir süreç yok hala aslına bakarsanız” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığının büyük bir organizasyonla aşıları dağıttığını söyleyen Rektör Özkan, “Sağlık Bakanlığının verdiği plana göre önce sağlık çalışanları daha sonrada ikinci ve üçüncü gruptaki insanlar merkezi randevu sisteminden aşılarını nerede olacaklarını ne zaman olacaklarını öğrenebilecekler. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olarak da aşı odaları için ayrı bir binayı ayırdık. Hastalar başka hastalarla bir araya gelmeden sadece aşı için binaya gelip aşıyı olduktan sonra rahat bir şekilde evlerine dönecekler. Bu anlamda aşılama sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak” dedi.

"Ya aşı olacağız ya korona, buna tabi halkımız karar verecek"
Türkiye’deki aşılama sayılarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Rektör Özkan, Türkiye’deki aşılama, Avrupa’ya ve Amerika’ya oranla baktığımız zaman hakikaten çok sıkıntısız ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Sadece Akdeniz Üniversitesi’nde 370 sağlık çalışanımız aşı oldu. Bütün dünyaya örnek olacak şekilde aşılama çalışmalarımız mükemmel diyebileceğim şekilde ilerliyor. Çokta mutlu ediyor bu beni. Ya aşı olacağız ya korona, buna tabi halkımız karar verecek. Ama eminim ki insanlar en kısa zamanda aşı olmak için sıraya girecekler. Çünkü dünyanın şu an için başka bir silahı yok elinde. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın getirttiği aşının çok güvenli olduğunu düşünüyorum. Tabi bunun efektivitesi, etkisi zaman içinde ortaya çıkacak. Ancak şu an için elimizdeki en güçlü ve tek silah aşı" şeklinde konuştu.
20 yıldır acil serviste çalıştığını söyleyen Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Fırat Bektaş, “Halkımızı aşı olmak için hastanelere davet ediyoruz. Mutlaka aşılansınlar bu hastalıktan kurtulmak için ve hastalığı başkalarına yaymayı engellemek için. Bu hastalıkla çok uğraştık ve çok yorulduk artık diğer sağlık çalışanları gibi. Mutlaka sağlık çalışanları olarak aşılanmamız gerekiyor. Tüm halkımız olarak aşılanmamız gerekiyor” dedi.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid, Kovid19’un çok riskli bir hastalık olduğunu söyleyerek, “Özellikle pnömoni yaparsa ciddi ölçüde yoğun bakımı gerektirecek kadar büyük komplikasyonlar, büyük sıkıntılara sebep olabiliyor. O yüzden hepimizin mutlaka aşı olması gerekiyor. Önce sağlık çalışanlarımız oluyor ama daha sonra sırası gelen tüm vatandaşlarımızın mutlaka aşı olması lazım. Hem yoğun bakımdaki yükün azalması hem de insanlarımızı vatandaşlarımızı bu hastalıktan korumamız bu aşı sayesinde olacak. Lütfen rica ediyorum herkes aşı olsun" şeklinde konuştu.
Korona virüs aşısının bu savaşta önemli silahlardan birisi olacağını ifade eden Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Avcı, “Koruyucu sağlık uygulamaları çok önemlidir, aşı uygulamaları da bunun ana temellerinden birini oluşturur. Aşı insan ömrünü uzatan en önemli girişimlerden birisidir. Veriler bu aşının büyük oranda koruyucu olduğunu gösteriyor. Ben de aşımı yaptırdım ve koruyuculuğu da başlamış vaziyette. Tüm vatandaşlarımıza da özellikle riskli gruplar başta olmak üzere aşılarını yaptırmalarını öneririm" dedi.
Aşıyı herkese tavsiye ettiğini ifade eden Pandemi Servisi’nde çalışan hemşire Semih İnceoğlu da korona virüsü yenmenin bir çözümü varken aşı olmak gerektiğini ve çalışması yapılmış olan bir aşıya şans verilmesi gerektiğini söyledi.

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