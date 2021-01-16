Kaza sonrası tartıştıkları motosiklet sürücüsünü dövdüler



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosiklet sürücüsü maddi hasarlı kazaya karıştığı kamyonetteki kişiler tarafından dövüldü. Yerde sürüklenip, tekmelenen sürücü yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi Burmahancı Caddesi'nde dün saat 19.00 sıralarında, motosiklet ve kamyonet maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsüyle kamyonetteki kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kamyonettekiler, araçtan inip motosiklet sürücüsüne saldırdı. Yerde sürüklenen ve tekmelenen motosiklet sürücüsü, çevredekilerin müdahalesiyle kurtuldu. Saldırgan grup kaçarken, yaralanan motosiklet sürücüsü de kendi imkanlarıyla olay yerinden ayrıldı.

Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, birkaç kişinin yerdeki motosiklet sürücüsüne tekme atarak, sürüklediği anlar yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-01-16 14:53:50



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