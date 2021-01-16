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Balkondan masa çalan hırsıza köpek bile baktı kaldı Balkondan plastik masayı gibi çalan hırsızlık şüphelisini meraklı bakışlarla izleyen köpeğin o görüntüleri sosyal medyayı salladı Börekçinin plazma televizyonunu çalan şüpheliler, sokakta sallana sallana yürüdü

İHA

Balkondan masa çalan hırsıza köpek bile baktı kaldı Balkondan plastik masayı gibi çalan hırsızlık şüphelisini meraklı bakışlarla izleyen köpeğin o görüntüleri sosyal medyayı salladı Börekçinin plazma televizyonunu çalan şüpheliler, sokakta sallana sallana yürüdü

Antalya’da zemin kattaki bir evin balkonundan plastik masayı çalan hırsızlık şüphelisini, meraklı bakışlarla izleyen sokak köpeği, sosyal medyayı salladı. Bir başka hırsızlık olayında çaldıkları plazma televizyonu sokak ortasında götüren şüphelilerin rahat tavırları pes dedirtti.
Olay, 13 Ocak Çarşamba günü Muratpaşa ilçesi Kızılarık mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz erkek hırsızlık şüphelisi bir apartmanın zemin katındaki plastik masayı gözüne kestirdi. Sürgülü demir kapıyı açıp apartman bahçesine giren adam, balkona doğru yöneldi. Bu sırada sesi duyan bir sokak köpeği, demir sürgününün yanında olan biteni merakla izlemeye başladı. Demir parmaklıkların arasından olayı görmek için kafasını hareketlendiren köpek, ardından olayı oturarak izlemeye devam etti. Şüpheli ise balkondan zorlanarak aldığı plastik masayla olay yerinden ayrıldı.

Sosyal medyayı salladı
Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, olayın tek canlı şahidi ise sokak köpeği oldu. Antalya Hakkında adlı sosyal medya sayfasında on binlerce kişi tarafından izlenen görüntülere kullanıcılar, şüpheli ve köpek hakkında birçok yorum yaptı.

Börekçinin televizyonunu sokak ortasında sallana sallana götürdüler
Bir başka hırsızlık olayında ise geçen hafta Muratpaşa ilçesi Etiler mahallesinde börekçi dükkanına giren iki hırsızlık şüphelisinin, plazma televizyonu çaldıktan sonra sokak ortasında rahat hareketlerle yürümesi güvenlik kameralarına yansıdı. Plazma televizyonu kafasının üstüne alıp elleriyle tutan şüpheli ve ona eşlik eden kişinin sokakta yürüyüşleri görüntülere yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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