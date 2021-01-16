14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen market sahibine gözaltı (2)

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TUTUKLANDI

Antalya'da alışveriş için gelen 14 yaşındaki Y.K.'ye sarılıp, maskesini çıkartmaya çalışarak, tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan market sahibi Yeter K., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece `cinsel taciz´ suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-01-16 19:36:18



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