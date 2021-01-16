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Süper Lig: Antalyaspor 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: Antalyaspor 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19. haftasında FT Antalyaspor, Trabzonspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Ekuba’nın ceza yayının sağ çaprazından çektiği şut Ersan Gülüm’ün eline çarptı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
12. dakikada penaltıda topun başına geçen Ekuban’ın sağ tarafa yerden vuruşunu kaleci Boffin kurtardı.
25. dakikada çalımlarla ilerleyen Fredy’nin sağ kanattan ortasına, ceza sahası içinde arka direkte iyi yükselen Amilton’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın kapattığı köşeden ağlarla buluştu. 10
33. dakikada Hızlı gelişen Trabzonspor atağında çalımlarla ilerleyen Abdulkadir Ömür’ü faulle durduran Ersan Gülüm, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı bırakıldı.

Stat: Antalya
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdinç Sezertam xx
FT Antalyaspor: Boffin xxx, Bünyamin Balcı xx, Naldo xx, Ersan Gülüm x, Kudriashov xx, Hakan Özmert xx, Nuri Şahin xx, Gökdeniz Bayrakdar xx, Fredy xx, Amilton xxx, Orgill x (Erhan Albayrak dk. 37 x)
Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Doğukan Sinik, Sidney Sam, Mevlüthan Ekelik, Serdar Poyraz, Omar Imeri, Adis Jahovic
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Hosseini xx, Edgar xx, Marlon xx, Baker xx, Abdulkadir Parmak x, Abdülkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Djaniny x
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Kamil Ahmet, Peraira, Faruk Can Genç, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Flavio, Benik Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Amilton (dk.25 ) (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Ersan Gülüm (dk. 33) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Fredy (Antalyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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