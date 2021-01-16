Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: 1-1



Süleyman EKİN / ANTALYA (DHA)STAT: Antalya

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Erdinç Sezertam

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy (Dk. 83 Jahovic), Amilton (Dk. 70 Doğukan Sinik), Orgill (Dk. 37 Eren Albayrak)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır Serkan Asan (Dk. 64 Pereira), Hosseini, Edgar, Marlon, Baker (Dk. 70 Afobe), Abdulkadir Parmak (Dk. 70 Yusuf Sarı), Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

GOLLER: Dk. 25 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor) Dk. 90+6 Afobe (Trabzonspor)

KIRMIZI KART: Dk. 33 Ersan Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Ersan Gülüm, Freddy, Hakan Özmert, Boffin (Fraport TAV Antalyaspor) Pereira (Trabzonspor)Süper Lig´in 19'uncu haftasında Antalya´da oynanan Fraport TAV AntalyasporTrabzonspor maçı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Fraport TAV Antalyaspor´da sakat olan Lukas Podolski, Veysel Sarı, Serdar Gürler, Bahadır Öztürk, Jean-Armel Drole, Ufuk Akyol ve Ali Eren İyican bu maçta oynamadı. Konuk Trabzonspor´da ise kadro dışı Fousseni Diabate, Stiven Plaza, sakatlığı süren Anders Trondsen ve idman eksikliği olan Berat Özdemir, Antalya deplasmanında yer almadı.11´inci dakikada Ekuban´ın şutuna Ersan Gülüm elle müdahalede bulununca maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

12´nci dakikada Ekuban´ın penaltı atışını Boffen kurtardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

18´inci dakikada Gökdeniz Bayrakdar´ın ceza sahası dışından çektiği şut Baker´a çarptı. Dönen topu iyi takip eden Bünyamin Balcı'nın sağ çaprazdan vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

25´inci dakikada Fredyy´nin sağdan kale önüne ortasında arka direkte Amilton´un kafa vuruşu kaleci Uğurcan´ın kapattığı noktadan içeri girdi: 1-0.

33´üncü dakikada Trabzonspor atağında Abdulkadir Ömür´ü faulle durduran Ersan Gülüm ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor´un 1-0´lık üstünlüğü ile geçildi.

49´uncu dakikada ceza alanı dışından Abdulkadir Ömür´ün sert şutu Naldo´ya çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Boffin kaleye doğru giden topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

63'üncü dakikada Marlon´un ceza alanı dışından sert şutu kalenin üstünden az farkla auta gitti.

67´nci dakikada Nwakaeme ceza alanı içi sağ çaprazda kaleci Boffin ile karşı karşıya vurdu. Şutu az farkla ikinci direkten auta çıktı.

90+6´ncı dakikada ceza alanı dışı sol çaprazdan Nwakaeme´nin ortasında kale önündeki Afobe´nin kafa vuruşu kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1.

Trabzonspor´un baskısı sonucu skora denge geldi ve maç 1-1 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-01-16 21:10:25



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