Süper Lig: Antalyaspor 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19. haftasında FT Antalyaspor, Trabzonspor’u ağırladı. Karşılaşma 11 berabere sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Abdulkadir Ömür’ün sert şutu Antalyasporlu defans oyuncusu Naldo’ya çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Boffin son anda topu kornere çeldi.
63. dakikada Marlon’un ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.
67. dakikada ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Nwakaeme’nin şutunda, meşin yuvarlak sol kale direğini yanından az farkla auta gitti.
90+6. dakikada sol kanattan Nwakaeme'nin ortasında ceza sahası içinde Afobe'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu. 11
Stat: Antalya
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdinç Sezertam xx
FT Antalyaspor: Boffin xxx, Bünyamin Balcı xx, Naldo xx, Ersan Gülüm x, Kudriashov xx, Hakan Özmert xx, Nuri Şahin xx, Gökdeniz Bayrakdar xx, Fredy xx (Adis Jahovic dk. 83 ?), Amilton xxx (Doğukan Sinik dk. 70 x), Orgill x (Erhan Albayrak dk. 37 x)
Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Sidney Sam, Mevlüthan Ekelik, Serdar Poyraz, Omar Imeri
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx (Peraira dk. 64 x), Hosseini xx, Edgar xx, Marlon xx, Baker xx (Benik Afobe dk. 70 x), Abdulkadir Parmak x (Yusuf Sarı dk. 70 x) Abdülkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xxx, Djaniny x
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Kamil Ahmet, Faruk Can Genç, Safa Kınalı, Flavio
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Amilton (dk. 25 ) (Antalyaspor) Benik Afobe (dk. 90+6) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Ersan Gülüm (dk. 33) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Fredy, Hakan Özmert, Boffin (Antalyaspor), Peraira (Trabzonspor)
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