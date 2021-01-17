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Antalya'da binlerce balığın ölümüyle ilgili 4 tesise ceza Bölgedeki 4 geri kazanım tesisinin yıkama sularını yeraltı suyuna verdiği ortaya çıktı Yıkama sularının deşarj edildiği noktalar kapatıldı, tesislere para cezası uygulandı

İHA

Antalya'da binlerce balığın ölümüyle ilgili 4 tesise ceza Bölgedeki 4 geri kazanım tesisinin yıkama sularını yeraltı suyuna verdiği ortaya çıktı Yıkama sularının deşarj edildiği noktalar kapatıldı, tesislere para cezası uygulandı

Antalya'da binlerce balığın ölümüyle ilgili Valilik talimatıyla Düden Çayı ve civarlarında 5 adet atık geri kazanım tesisinde denetim yapıldı. Denetimlerde 4 geri kazanım tesisin yıkama sularını yaklaşık 7080 metre derinlikte yeraltı suyuna verdiği tespit edildi. Tesislere idari para cezası uygulanırken söz konusu deşarj noktaları kapatıldı.
Antalya'da Düden çayı kaynaklı olarak başlayan kötü koku ve akabinde yaşanan ve binlerce balığın ölümüyle ilgili olarak Antalya Valiliği tarafından başlatılan çalışma sonuç verdi.
Antalya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kepez ilçesinde bulunan Düden Çayı’ndan kaynaklı koku ve köpük kirliliği üzerine Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ve Kepez Belediye Başkanlığı ile birlikte çalışma yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda 13 Ocak tarihinde Düden Çayı’ndan alınan su numunesi analizi yapılmak üzere akredite laboratuvara verildi. 15 Ocak tarihinde kirlilik görülen düden çayı ve civarlarında 5 adet atık geri kazanım tesisinde denetim gerçekleştirildi. Denetlenen tesislerden 4 tanesinin yıkama sularını yaklaşık 7080 metre derinlikte yeraltı suyuna verdiği tespit edilerek idari para cezası uygulandı ve söz konusu deşarj noktaları kapatıldı.
Açıklamada ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Düden Çayı Düden Şelalesi mevkiinde su kirliliğinin ve balık ölümlerinin nedeninin tespiti için sudan ve balıklardan numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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