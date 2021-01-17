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Fetva hattını arayanlar: 'Aşı olmamanın vebali var mı?' diye soruyorlar

DHA

Fetva hattını arayanlar: 'Aşı olmamanın vebali var mı?' diye soruyorlar


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da vatandaşların dini bilgi almak için aradığı 'Alo 190 Dini Danışma' hattına koronavirüsle ilgili gelen çağrı sayısında artış yaşandı. Son aylarda en sık sorulan sorular, `Koronavirüsten kurtulmanın ya da virüsün bulaşmaması için dua var mı?' ve 'Aşı olmamanın vebali var mı?' oldu. Müftü Osman Artan aşı konusunda "Tereddüt edip aşı olmak istemeyenler, korkanlar çevresine, yakınına hastalık bulaştırıp zarar görürse sorumluluğunun olduğunu bilmesi gerekir. Devletimiz gerekli tedbirleri aldı. Müslüman olarak dinen bu aşıları olmamız lazım ve başkalarının bizden dolayı zarar görmemesi lazım" dedi.Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, vatandaşlardan gelen yoğun taleplere daha hızlı cevap verebilmek amacıyla kurulan, Alo Fetva Hattı' olarak da bilinen 'Alo 190 Dini Danışma' hattına son aylarda koronavirüs nedeniyle gelen çağrı sayısında artış yaşandı. Antalya İl Müftülüğü bünyesinde, dini soruları cevaplayan vaiz ve din işleri uzmanlarının görev yaptığı hattı arayanlar, 'Evden dışarı çıkmadığımız için eşimle zaman zaman tartışıp, 'boş ol' diye söylediğim için aynı evde kalmamızda sakınca var mı?', 'Eşim çalışıyor. Küçük bebeğim var. Eşim elbiselerini değiştirmeden eve geldiği için koronavirüs nedeniyle endişelerim var. Koronavirüsten kurtulmanın, bulaşmaması için duası var mı?', 'Koronavirüsten dolayı virüs bulaştırırım endişesiyle anne, babamı ziyaret edemiyorum. Onlara yardım edemediğim için vebal altında mıyım?', 'Koronavirüse inanmayıp maske takmadığım için günaha giriyor muyum?' şeklinde ilginç sorular yöneltiyor.
Antalya Müftüsü Osman Artan, koronavirüsten korunmanın en etkili yolunun maske takmak, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmek olduğunu söyledi. Çağrı hattına gelen bazı sorular hakkında bilgi veren Müftü Artan, dinen aile bütünlüğünü korumanın esas olduğunu vurguladı. Evde sık vakit geçirdiği için tartışan eşlere birbirine karşı anlayışlı olmaları çağrısı yapan Artan, çalışan çiftlerin eve geldikten sonra hijyen kurallarını uygulamasını önerdi.
Aile büyüklerini ziyarette tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Artan, "Anne ve baba gibi büyükleri ziyarette tedbir alarak vecibeler yerine getirilmeli. Anne ve babalarımızın üzerimizdeki haklarına dikkat edilmesi lazım. Koronavirüse inanmayan ya da maske takmamakta ısrar edenler var. Maske, mesafe ve hijyen bu hastalığın kontrol altına alınmasında önemli. Bu soruyu yöneltenlere başkasına bizim yüzümüzden bulaşacak hastalığın vebalini hatırlatıyoruz. 'Virüsün bulaşmaması için dua var mı?' diye soranlar oldu. Koronavirüsten kurtulmanın hastalığa yakalanmamanın duası diye bir dua söz konusu değil. Hastalık ve belalara karşı her zaman dua edilebilir" diye konuştu.
Müftü Artan, son günlerde hatta koronavirüse karşı aşı olmamayı düşünen ya da aşı olma konusunda tereddüt edenlerin 'Aşı olmamanın vebali var mı?' şeklinde soru yönelttiğini söyledi. Müftü Osman Artan, "Tereddüt edip aşı olmak istemeyenlerin, aşı olmamaktan dolayı çevresine, yakınına herhangi bir şekilde hastalık bulaştırıp zarar görürse sorumluluğunun olduğunu bilmesi gerekir. Devletimiz gerekli tedbirleri aldı. Bir Müslüman olarak dinen bu aşıları olmamız lazım ve başkalarının bizden dolayı zarar görmemesi lazım" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2021-01-17 09:42:13

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