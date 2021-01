Uysal: " Yeşilay’a destek olmaya devam edeceğiz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yeşilay Antalya Şubesini ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yeşilay Antalya Şubesini ziyaretinde yetkililerden kurumun çalışmaları hakkında bilgi alırken her türlü bağımlılığa karşı verdiği mücadelede Yeşilay’a destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Uysal, Fabrikalar Mahallesi Kırçiçeği Parkı içinde bulunan Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) ziyaret etti. Şube Başkanı Dr. Mahmut Remzi Savaş, Başkan Yardımcısı Abdullah Akgül’ün de bulunduğu ziyarette Başkan Uysal, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeşilay’ın sadece sigara, alkollü içki ve uyuşturucu madde bağımlılığıyla değil teknoloji ve internet dahil her türlü bağımlılıkla mücadele ettiği belirtilirken Covid19 pandemisi döneminde çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Başkan Uysal, Yeşilay’ın 100 yılı geride bırakan tarihiyle çok değerli ve önemli bir bilgi birikimi ve deneyime sahip olduğunu dile getirdi. Yeşilay’ın her türlü bağımlılığa karşı verdiği mücadelenin sağlıklı ve mutlu bir toplumun oluşmasındaki önemine dikkat çeken Başkan Uysal, her zaman Yeşilay’ın bir parçası olacaklarını, kurumun çalışmalarını destekleyeceklerini dile getirdi.

