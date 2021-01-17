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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

İHA

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

AntalyaKonya karayolunda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekibi kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.
AntalyaKonya karayolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor. Antalya'yı Konya'ya bağlayan AksekiSeydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde gece saat 22.30'da başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Alacabel mevkiinde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile aralıksız olarak kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Kısıtlamanın da etkisiyle trafikte herhangi bir aksama meydana gelmediği bildirildi. Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerden zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

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