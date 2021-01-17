Büyükşehir kısıtlama günlerinde de görev başında

Kısıtlamada görev başında olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birçok alanda saha çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler ekipleri orta refüjlerde peyzaj çalışması, Fen İşleri ekipleri de asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Pandemi döneminde uygulanmaya devam eden sokağa çıkma kısıtlaması değerlendiren Büyükşehir Belediyesi sokakların boş olmasından faydalanarak saha çalışmalarını hızlandırdı.



“Kısıtlama fırsata çevrildi”

Kısıtlamayı fırsat bilen Park ve Bahçeler Ekipleri şehir genelinde trafiğin yoğun kullanıldığı ve trafik aksaması sebebiyle çalışma yapmakta zorlandığı orta refüjlerdeki peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Mevlana caddesinde sulama alt yapısı ve tel çitleri yenilenen alanda peyzaj projesinin son aşamasına gelindi. Çitler arap yasemini ile süslenirken, çıtır taflan, irisine ve ağaç kabukları ile modern ve kent estetiğine uygun şekilde dizayn edildi. Ekipler ayrıca ağaç ve çalı grubu bitkilerin gençleştirme budamaları, şekil budamaları ve ağaç sürgünlerinin temizliği yapılarak gerekli olan periyodik bakım işlerini gerçekleştiriyor. Trafiğin çok yoğun kullanıldığı 100.yıl Bulvarında bulunan ağaç ve çalıların budamaları gerçekleştirildi.



“Dumlupınar caddesine sıcak asfalt”

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü de Kepez İlçesi Dumlupınar Caddesi’nde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Kısıtlama süresince sokakların boş olmasından faydalanan ekipler tarafından deforme olan caddeye 350 ton sıcak asfalt döküldü. İş makineleri ve ekiplerin yoğun çalışması sonucu 180 metre uzunluğundaki caddenin Pazar günü yeniden araç trafiğine açılacağını belirtildi. Ekipler Düden Çayı sağ sahil yolunda da asfalt çalışması yaptı.



“Bakım onarım çalışması yapıldı”

Fen İşleri Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri de kısıtlamayı fırsata çevirerek hafta için trafik yoğunluğundan dolayı gerçekleştirilemeyen çalışmaları yaptı. Ekipler Gıyaseddin Keyhüsrev alt geçit tünellerinde yeni besleme hattı montajı çalışması gerçekleştirirken, yine trafiğin yoğun olduğu Vatan Bulvarı, Burhanettin Onat Caddesi ve Tekelioğlu Caddesi’nde asfalt onarım çalışması yaptı.

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