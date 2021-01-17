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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da aile kavgası: Ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü

İHA

Alanya’da aile kavgası: Ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü

Antalya'da aynı binada altlı üstlü oturan kardeşlerden biri, ailevi sorunlar nedeniyle kavga ettiği ağabeyini av tüfeğiyle öldürürken, yeğenini ise yaraladı.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Oba Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Aynı binada altlı üstlü oturan Adem A.(36), ağabeyi Mehmet A. (48) ve yeğeni Cüneyt A. ile ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Adem A. evinden getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Mehmet A. karın bölgesinden Cüneyt A. ise sol kolundan yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Tüfekle beraber evinde yakalandı
Olayın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, Adem A.’yı ise av tüfeğiyle beraber evinde yakalayarak gözaltına alındı. Yoğun bakım servisine alınan Mehmet A., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, yaralı Cüneyt A.’nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Mehmet A.’nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gözaltına alınan Adem A. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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