Tartıştığı ağabeyini öldürüp, yeğenini yaraladı 



Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde A.A. (36), çıkan tartışma sonucu aynı binada oturan ağabeyi Mehmet A.'yı (48) ve yeğeni C.A.'yı (20) av tüfeğiyle vurdu. Mehmet A. hastanede yaşamını yitirirken, oğlu C.A'nın tedavisi sürüyor. Jandarma tarafından gözaltına alınan A.A. adliyeye sevk edildi.

Olay, Alanya'nın Oba Mahallesi'nde dün saat 22.30 sularında meydana geldi. Aynı binada oturan A.A. ile ağabeyi Mehmet A. ve oğlu C.A. arasında tartışma çıktı. Ailevi sorunlar nedeniyle başladığı öğrenilen tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya dönüşen olayda A.A., evden getirdiği av tüfeğiyle rastgele ateş açmaya başladı. Tüfekten çıkan saçmalarla Mehmet A. karın bölgesinden, oğlu C.A. ise sol kolundan yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Mehmet A. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı C.A.'nın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

JANDARMA ŞÜPHELİYİ EVİNDE YAKALADI

Ağabeyi ve yeğenini ağır yaralayan A.A., jandarma ekiplerince av tüfeğiyle birlikte evinde yakalanarak, gözaltına alındı. A.A. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2021-01-17 13:03:34



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