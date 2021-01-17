Antalya kısıtlamanın son gününde sessiz

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Aslı DURANAlparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde turizm kenti Antalya'da sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olan turistler sahil bandında yürüyüşe çıkarken, düşen hava sıcaklığı nedeniyle denizde yüzen kimseye rastlanmadı. Polis ekipleri ise kentin önemli noktalarında denetimler yaptı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün hava sıcaklığı 14, deniz suyu sıcaklığı 19 derece olarak ölçüldü.

DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURANAlparslan ÇINAR

2021-01-17 13:48:50



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