Akdeniz foku, açık denizde ölü bulundu



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) ANTALYA açıklarında ölü halde bulunan Akdeniz foku, otopsi için Akdeniz Üniversitesi'ne teslim edildi. 2 yılı aşkın süredir foku izlediğini belirten sualtı film yapımcısı Alican Abacı, "Üzerindeki lekelerden tanıyorum. Çok üzüldüm. Umarım otopside ölüm sebebi bir an önce ortaya çıkar. Üzerindeki lekelerin egzama lekesi olduğunu düşünüyorduk" dedi.

Nesli tükenmekte olan ve koruma altında tutulan Akdeniz foklarından biri, Antalya açıklarında Sualtı Federasyonu Antalya İl Temsilcisi İsa Alemdar tarafından ölü olarak bulundu. Ölü fokun, derisindeki egzama lekeleri nedeniyle araştırmacılar tarafından bilinen bir fok olduğunu söyleyen İsa Alemdar, "Bu foku biz defalarca gördük, görüntüledik. Derisindeki lekelerden dolayı tanınan bir fok. Umarız insan nedenli bir ölüm değildir" dedi. Akdeniz fokunun ölüsünü teknesine çıkardıktan sonra, Sahil Güvenlik'i arayarak ölümü bildirdiğini anlatan Alemdar, "Hemen ardından Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) Başkanı Cem Orkun Kıraç'ı arayarak olayı anlattım. Kıraç, foku çıkartacağım limana iki gönüllü veteriner gönderdi. Veterinerler foku kontrol etti, ardından otopsi yapılmak üzere Akdeniz Üniversitesi'ne gönderildi. Fokun otopsisinin yapılması için soğuk bir yerde muhafaza edilmesi gerekli. Bu nedenle üniversite seçildi. Fakat otopsi konusunda henüz bir bilgi elimize ulaşmadı" dedi.

2 YILI AŞKIN SÜREDİR İZLENİYORDU

Akdeniz foklarıyla ilgili iki yıla yakındır belgesel filmi çekip araştırma yapan SAD-AFAG üyesi, aynı zamanda su altı film yapımcısı Alican Abacı ise ölü fokun haberini alır almaz, karaya çıkartılacağı yere gittiğini söyledi. Ölü foku görür görmez üzerindeki lekelerden tanıdığını anlatan Abacı, "2 yılı aşkın süredir bu foku izliyorum. Üzerindeki lekelerden tanıyorum. Çok üzüldüm. Umarım otopside ölüm sebebi bir an önce ortaya çıkar. Üzerindeki lekelerin egzama lekesi olduğunu düşünüyorduk" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2021-01-17 14:57:31



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