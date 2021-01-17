Tartıştığı ağabeyini öldürüp, yeğenini yaraladı (2)

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TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan tartışma sonucu aynı binada oturan ağabeyi Mehmet Atar'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren, aynı tüfekle yeğeni Cüneyt Atar'ı da yaralayan Adem Atar'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Adem Atar tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2021-01-17 17:12:11



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