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Bağışıklığın dopingi bitki çayları

DHA

Bağışıklığın dopingi bitki çayları


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)UZMANLAR, soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlü tutmak için zencefil, adaçayı, kuşburnu, ekinezya, papatya, ıhlamur, rezene, ebegümeci, hatmi çiçeği ve kuskus gibi bitkilerin çaylarının tüketilmesini önerdi.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Melodi Özuzun, soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlü tutacak, hastalıklardan koruyacak bitki çayları tüketilmesi önerisinde bulundu. Bitki çaylarının rahatlatıcı etkiye sahip olduğunu aktaran Diyetisyen Özuzun, "Aynı zamanda antibakteriyel özellik gösteriyor, mikroplara karşı korunma sağlayarak bağışıklık sistemini de güçlendiriyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken ise bu çayların özellikle hamileler ve kronik hastalığı olanlar tarafından ölçülü tüketilmesi" dedi. Melodi Özuzun, çevresine ve danışanlarına kış çaylarından faydalanmalarını önerdiğini, özellikle diyet yapanların mevsim geçişlerinde bağışıklıklarına özen göstermesi gerektiğini hatırlattı.
Ihlamur, adaçayı, melisa, papatya gibi bitkisel çaylara dikkati çeken Özuzun, "Her gün bir fincan ekinezya tüketmeye özen gösteriyorum. Ekinezya bağışıklık sistemini güçlü ve sağlıklı tuttuğu gibi patojenlere karşı koruyucu etkisi kanıtlanmıştır. Ekinezya çayı, grip ve nezleden kaynaklanan ağrıları hafifletir. İçeriğinde bulunan vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde üst solunum yollarının yanı sıra, migren ve anksiyete gibi birçok hastalığın gelişmesine karşı da koruyucu etkisi var. Adaçayı, kuşburnu, papatya gibi çaylar da antioksidan ve vitaminler yönünden oldukça zengin" diye konuştu.
AKTAR İYİ SEÇİLMELİ
Tüm Aktar ve Baharatçı Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiricileri Derneği (TABDER) üyesi Fatih Mehmet Kazancı ise kış çaylarını anlattı. Kazancı, doğru ürünleri ilgilenen insanlara ulaştırmak için yardımcı olduğunu belirterek, mesleğinin inceliklerini anlattı. Mevsim itibarıyla ve pandemi sürecinde bitkisel ürünlere ilginin arttığını kaydeden Kazancı, "Ihlamur, adaçayı, papatya ve melisa gibi klasik kış içecekleri hem bağışıklığı güçlendirir hem de direnç veren bitkiler olarak bilinir. Bunların yanında üst solunum yollarını rahatlatan ebegümeci, hatmi çiçeği, kuşburnu ve kuskus gibi C vitamini yönünden yüksek ve bağışıklık güçlendiren bitkilere de ilgi yüksek. Bu bitkilerin bilinçli karıştırılması ise önemli bir ayrıntı. Bu işlere ciddi şekilde ilgi gösteren aktarlar, diyetisyenler var. Bu konu üstünde yoğunlaşan doktorlar var. Güvendikleri aktarlardan elde ettikleri bitkileri haşlayıp veya demleyerek tüketsinler" dedi.
Kış çaylarını düzenli tükettiğini söyleyen Fulya Sarman ise, "Demlenerek hazırlanan kış çaylarını seviyorum. Ihlamur ve tarçın aldım. Biraz da papatya. Akşamları bir fincan ıhlamur, içinde tarçın çubuğu ile oldukça keyif verici ve rahatlatıcı" diye konuştu.
BİTKİ ÇAYLARI VE ÖZELLİKLERİ
Zencefil: Faydaları saymakla bitmeyen zencefil, grip, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve öksürüğün yanı sıra, mide bulantılarını gidermek için de birebir. Kış hastalıklarına kalkan olan zencefil çayı, aynı zamanda sindirim sistemini rahatlatan bileşenlere sahip. Ancak oldukça sert bir tadı olduğundan demlerken bunu göz önünde bulundurmakta yarar var.
Kuşburnu: Özellikle son yıllarda popüler hale gelen kuşburnu, bağışıklık sistemini güçlendiren en iyi bileşenlerden olan C vitamini bakımından oldukça zengin. C vitamini ise beyaz kan hücrelerini uyarır, ayrıca astımın önlenmesi ve solunum sisteminin genel sağlığı için gereklidir. Ancak kısa süreli demleyip ardından hızlıca tüketilmelidir.
Adaçayı: Kökeni ve tüketimi çok eskilere dayanan adaçayı özleri, bağışıklık sistemini güçlendirici polifenoller içerir. Uçucu bileşenleri sayesinde grip ve soğuk algınlığının yol açtığı boğaz ve ağızdaki iltihaplanmanın yanı sıra, enfeksiyonu da önlemeye yardım eder. 
Ekinezya: Yapılan araştırmalar, papatyagiller familyasına ait ekinezyanın bağışıklık sistemini güçlü ve sağlıklı tuttuğunu, patojenlere karşı koruyucu etkisi olduğunu göstermektedir. İçeriğinde bulunan vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde üst solunum yollarının yanı sıra, migren ve anksiyete gibi birçok hastalığın gelişmesine karşı da koruyucu etkisi vardır.
Tarçın: Ana vatanı Güney ve Güneydoğu Asya olan tarçın, genellikle baharat olarak bilinmekle beraber çay olarak da tüketilir. Soğuk algınlıklarının artış gösterdiği kış aylarında yüksek C vitamini kaynağı olan limon ile birlikte tüketilmesi enfeksiyon riskini azaltır ve boğaz ağrılarına karşı son derece etkilidir.
Rezene: Kokusu biraz rahatsız edici olsa da rezene çayının faydaları oldukça fazladır. İçeriğindeki A ve B kompleksi, C ve D vitaminleriyle antioksidanlar açısından zengin olan rezene çayı, kış aylarında sık yakalanılan soğuk algınlığının belirtilerini bastırır ve vücuttaki bakterilere karşı savaşır. Ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendirerek vücudun hızlı bir şekilde iyileşmesine katkı sağlar.
Ihlamur: Kırsal kesimlerde, hatta şehirlerde bile en iyi bilinen doğal bir soğuk algınlığı ve grip ilacı olan ıhlamur çayı, özellikle kışın öksürük probleminin tedavisinde kullanılır. Balla karıştırılması etkisini artırır, öksürük sebebiyle solunum yollarında yaşanan tahribatın giderilmesini sağlar. Metabolizmayı kuvvetlendirerek vücut direncini de artıran ıhlamur çayı, bu sayede kan dolaşımını da hızlandırır.
Papatya: Papatya içerdiği bileşenler ile oldukça etkili bir antibakteriyeldir. Kışın sıkça karşımıza çıkan soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı gibi şikayetleri azaltmada yardımcı olduğu kadar bağışıklık sistemini güçlendirmek için de faydalı olduğu bilinmektedir.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-01-18 07:58:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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