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Rektör Özkan: Bir kadın, bir erkek hastamız, bağırsak naklini sabırsızlıkla bekliyor

DHA

Rektör Özkan: Bir kadın, bir erkek hastamız, bağırsak naklini sabırsızlıkla bekliyor


Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)KOMPOZİT doku ve organ nakillerinde dünyanın sayılı merkezlerinden biri olan Akdeniz Üniversitesi'nde bir kadın ve bir erkek hasta, ince bağırsak nakli için gün sayıyor. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Altyapımız hazır, tecrübemiz çok yüksek. Nakil için sadece Covid-19´un daha güvenli bir zamanlamasını bekliyoruz" dedi.
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi´nin kompozit doku ve organ nakillerinde bir marka olduğunu söyledi. Başarının sadece ameliyatı gerçekleştirmek olmadığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Özkan, "İyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü yapılan ameliyatların sayısının yanında hastaların sonraki hayatlarını ne kadar uzatabildik, onlara ne kadar kaliteli bir hayat verdik, ne kadar başarılı olduk. Hasta, nakledilen organı ne kadar sağlıklı kullanabildi, bunlar da önemli" dedi.
'TECRÜBEMİZ YÜKSEK'
Akdeniz Üniversitesi´nin kompozit doku nakillerinin yapıldığı dünyanın sayılı merkezlerinden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkan, tecrübelerinin çok yüksek olduğunu söyledi. Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi´nin bu nakiller için alt yapısının, tecrübesinin ve cerrah kalitesinin çok kıymetli olduğunu belirtti. İlk kez yapacakları ince bağırsak ve akciğer nakli planlamasında, çok sayıda hastanın kendilerine başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Özlenen Özkan, şöyle devam etti:
"Bize, bu nakilleri yapmamızı düşündürten sadece altyapımızın hazır oluşu ve tecrübenin yüksek oluşu değildi. Bize başvuran hastalar da böyle düşünmemizi sağladı. Akciğer ve bağırsak nakli ihtiyacı olan çok sayıda hasta başvurdu. Bunu yapabileceğimizi zaten biliyorduk, hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Bunun üzerine bu nakilleri planlamaya başladık. Şu an bağırsak nakli ile ilgili tüm alt yapımız hazır. Mevzuatta gerektiği gibi ruhsatımız da var. Akciğer nakli için alt yapımız ve tecrübemiz buna müsait. Ruhsat için başvuruda bulunduk. Ruhsatımız geldiği anda inşallah, en kısa zamanda akciğer nakli yapmayı da planlıyoruz."
'İKİ HASTAMIZ HAZIR'
İlk etapta bağırsak nakli yapmayı planladıklarını anlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, ameliyat için bir erkek, bir kadın olmak üzere iki genç hastanın beklediğini söyledi. İki hastanın da bağırsak nakline hazır olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Genç yaşlardaki iki hastamız nakil olmayı bekliyor" dedi. Bağırsak nakli için pandeminin azalmasını beklediklerini ifade eden Prof. Dr. Özkan, "Covid-19´un azalmasıyla daha güvenli bir ameliyat yapacağız. İlk vakaların, başarılı olması hem bizim motivasyonumuz hem de hastaların güvenliği açısından önemli" diye konuştu.
BAĞIRSAK NAKLİNİN KRİTERLERİ VAR
Bağırsak nakli için çok sayıda hastanın başvurduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkan, hastaların kriterlere göre listeye alındığına dikkat çekti. Prof. Dr. Özkan, "Önemli olan hastanın ihtiyacı olması. Her organ ve doku naklinin kriterleri vardır; her hastaya her nakil yapılmaz. Mesela bağırsak nakli için kanser olmaması gerekiyor. Bağırsak kısa olduğu zaman sindirime bağlı çeşitli sıkıntılar ortaya çıkıyor. Vitamin, yağ ve proteini sindiremediği için bazı hastalıklar oluşuyor. En önemlisi de bağırsak nakli ameliyatını kaldırabilecek sağlıkta olması gerekiyor. O zaman listeye alınıyor" dedi.
'TAKİBİ, AMELİYATINDAN ÖNEMLİ'
Türkiye'de ince bağırsak nakli yapan birkaç merkez olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Özkan, "Burada önemli olan nakil yapılmasından çok ameliyat sonrası takip. En büyük sıkıntı ise ince bağırsak, reddi kolay bir organdır. Ameliyat sonrası takibi zordur. Tecrübe gerektirir" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE´DEKİ 4 MERKEZDEN 2´Sİ AKTİF
Akdeniz Üniversitesi´nde kalp nakilleri yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ise tüm dünyada ve Türkiye´de akciğer nakli sayısının az olduğunu belirtti. Türkiye´de 4 merkezde akciğer nakli yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Bayezid, sadece 2´sinin aktif çalıştığını söyledi. Bu merkezlerin sayısının artması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Bayezid, "Bu bir zorunluluk. Çünkü akciğeri çıkardıktan sonra nakledilmesi için 6 saati geçmemesi lazım. Donörden alınan akciğerin 4 ile 6 saat içinde nakledilmesi gerekiyor. O yüzden, donör verecek hastanenin alıcı hastaneye yakın olması gerekiyor ki, başarılı sonuç elde edilebilsin" dedi.
Geçen yıl Türkiye´de 11 akciğer nakli yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Bayezid, pandemi nedeniyle tüm organ nakillerinde olduğu gibi akciğer naklinde de sayının düştüğünü söyledi. Akciğer nakline ihtiyaç duyan hastaların yüzde 50'sinin, nakil olmaması durumunda bir yıl içinde hayatını kaybettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bayezid, "Ameliyat sonunda uzun yaşamak kadar konforlu yaşamak da önemli. Nefes alamayan hastalar ameliyat sonunda gayet güzel işlerini yapabilecek, normal hayatlarını sürdürebilecek kadar konforlu yaşayabiliyor" şeklinde konuştu.
DÜNYADA İLK RAHİM NAKLİ YAPILAN MERKEZ
Akdeniz Üniversitesi´nde organ nakilleri tarihçesine bakıldığında oldukça eski ve başarılı bir geçmişi olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Bayezid, "Böbrek nakline başlayalı 39 yıl oldu. 25 yıldır ise karaciğer, kalp, pankreas ve kornea nakilleri yapılıyor. Dünyadaki en zor nakil yüz naklidir. Bu anlamda dünyada sözü geçen önde bir merkez. Dünyada ilk kadavradan rahim nakli burada yapıldı ve sağlıklı bir bebek dünyaya geldi. Dünyada ilkti bu. Bütün bunları düşündüğümüzde bizim merkezimizde akciğer naklinin yapılması mutlaka gerekli" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Selma KUNAR
2021-01-18 08:06:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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