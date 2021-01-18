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Antalya’da seralarda sazlı sözlü ’Don’ nöbeti başladı Üretici dört dereceye kadar düşen sıcaklığı soba yakarak korumaya çalıştı Ürünlerini soğuktan koruyabilmek için sabaha katar soba yakıp nöbet tutuyorlar

İHA

Antalya’da seralarda sazlı sözlü ’Don’ nöbeti başladı Üretici dört dereceye kadar düşen sıcaklığı soba yakarak korumaya çalıştı Ürünlerini soğuktan koruyabilmek için sabaha katar soba yakıp nöbet tutuyorlar

Antalya’nın Serik ilçesinde örtü altı üreticilerin sazlı sözlü don nöbeti başladı. Ürünlerini dondan korumak için gece boyunca serada soba yakması gereken çiftçiler, sabaha kadar sazlı sözlü türkülere eşlik edip oynayarak don nöbetine başladı.
Türkiye’nin en önemli örtü altı üretim merkezlerinden Serik’te hava sıcaklığının 34 dereceye düşmesiyle birlikte çiftçiler, ürünlerini dona karşı korumak için nöbete başladı. Gündüzden hazırladıkları soba ve odunlarını gece ateşleyen üreticiler, don nöbetinde uyumamak için de bir araya gelip sazlı sözlü eğlence düzenledi. Ürünlerini dondan korumak için gece boyunca serada sobalara odun atan üreticiler, sık sık ürünleri kontrol etmeyi de ihmal etmedi. Üreticiler birbirlerini ziyaret ederek, çay içip çalınan saz ve söylenen türküler eşliğinde sohbet etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde iyice soğuyan havada ise hareketli oyun havasında oynayarak ısınmaya çalıştı.

“Mahsullerimiz zarar görmesin diye sobamızı yaktık”
Örtü altı üreticisi Hüseyin Özer, "Bugün burada hava sıcaklığının 4 derece olmasından dolayı mahsullerimiz zarar görmesin diye sobamızı yaktık. Burada komşularımızla, arkadaşlarımızla birbirimiz arasında yardımlaşarak bu nöbeti gerçekleştiriyoruz" dedi.

“Bu işi eğlenceli hale getiriyoruz”
Çiftçi Hakan Camgöz ise, "Mahsullerimizi Eylül ayında ektik. Kış ayları geldiği için Ocak ayında geceleri 3 dereceyi buluyor. Onun için domateslerimizi dona vurdurmamak için seralarımızı yakıyoruz. Mahalledeki arkadaşlarla birbirimizin seralarını kontrol ediyoruz. Onlarla birlikte saz çalıyoruz ve bu işi eğlenceli hale getiriyoruz" diye konuştu.

“Sabaha kadar çiftçi arkadaşlarımızla birlikte nöbetteyiz”
Ziraat teknikeri Mustafa Özel ise, "Şu an Karadayı mahallesindeyiz. Çiftçilerimiz don nöbeti tutuyor. Don nöbetinde bitkilere nasıl bakacaklarını, nasıl koruyacakları hakkında arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Çiftçi arkadaşlarımıza kolay gelsin diyoruz. Mahalleden birkaç üreticimizle birlikte bitkilerimizin don vurmaması için sobalarımızı yaktık. Sabaha kadar çiftçi arkadaşlarımızla birlikte nöbetteyiz" şeklinde konuştu.

“Saz çalıyorum onlara moral vermek için”
Don nöbeti tutan çiftçilere moral vermek ve destek olmak için saz çalıp türküler okuyan Erdoğan Çelik, "Bu uzun soğuk gecelerde, köylülerimize vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla çalıp söylüyoruz. Gece ürünlerimizi dondurmadan yetiştirebilmek için soba yakıp serayı ısıtıyorlar. Üretimlerini yapıyorlar sağ olsunlar. Ben de saz çalıyorum onlara moral vermek için" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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