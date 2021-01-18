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İtlaftan kurtulan güvercin 'Joe', dünyada 'Türk taklacı güvercini' olarak biliniyor

DHA

İtlaftan kurtulan güvercin 'Joe', dünyada 'Türk taklacı güvercini' olarak biliniyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)PASİFİK Okyanusu'nu aşıp ABD'den Avustralya'ya gittiği aktarılan, biyoçeşitliliğe zarar verebileceği gerekçesiyle öldürülecekken ayağındaki etiketin sahte olduğunun belirlenmesi üzerine kurtulduğu açıklanan güvercin 'Joe'nun, dünyada 'Türk taklacı güvercini' olarak bilindiği açıklandı.
Kuş gözlemcisi Uzman Veteriner Hekim Gökçe Coşkun ile Akdeniz Güvercin Sevenler Derneği'nden Hüseyin Sığırcı, taklacı ve şov güvercinleri hakkında bilgi verdi. Gökçe Coşkun, şov ve evcil yarış güvercinlerinin insanlar tarafından hobi olarak beslendiğini belirterek, "Belirli derneklerde bu hayvanların takibini yapabilmek için ayağına halka takılıyor. Bu halkalamada her derneğin farklı bir renk ve şekli oluyor. Bununla takibi yapılabiliyor. Avustralya'da bulunan güvercinin ayağına da bir halka takılmış. Bu halka ABD'deki bir yarış güvercini derneğinin halkasına benzediği için ilk önce ABD'den geldiği düşünülmüş. Fakat oradaki dernekle iletişime geçince onlara ait olmayan, sahte bir halka olduğu tespit edildi" dedi.
AVUSTRALYA ÇOK DUYARLI
Avustralya'nın biyoçeşitlilik konusunda oldukça duyarlı olduğuna işaret eden Coşkun, "Kendi ülkesinde bulunan hayvanların dışarıdan gelen hayvanlar tarafından tehdit unsuru taşımaması için ilgili birimler önlem alarak ötanazi öngörmüş. Ancak daha sonra sahte olduğunu fark edince bundan vazgeçmişler. Bakıldığında zaten yarış güvercini değil, Türkiye'de çok sık görülen taklacı güvercinlerden olduğu tespit edilmiş ve ilgili uzmanlar bilgi vermiş" dedi.
TÜRKİYE´DEKİ TAKLACI GÜVERCİN OLARAK BİLİNİYOR
Taklacı güvercinlerin çok uzun geçmişi olduğunu anlatan Coşkun, şunları söyledi: "Güvercinler insanlarla her zaman bir arada olan hayvanlar. Posta güvercinleri, şov ve yarış güvercinleri gibi alanlarda hep kullanılmış. Tabi ki bunlar evcil olduğu için insanların yapay seleksiyonla elde ettiği bir tür. 'Türk' denilmesinin nedeni, ülkemizde Osmanlı´dan bu yana yaygın bir hobi olduğundan, araştırmacılar Türklerdeki taklacı güvercinler olarak bildiriyor. Ama taklacı güvercin olarak ayrı bir tür yok. Bu güvercinlerin birçoğu hibrit türlerden oluşuyor. Kimi yaban hayatındaki güvercinlerle de melezlenebiliyor ama genellikle evcil" diye konuştu.
ÇOK UZUN MESAFE UÇANLARI VAR
Güvercinlerin bazı türlerinin çok uzun mesafe uçabildiğini belirten Hüseyin Sığırcı ise milyon dolar ödenen güvercinler de olduğunu, çok büyük para ve büyük organizasyonlarla yarışlar düzenlendiğini dile getirdi. Bilezik numarası takılarak ve veteriner hekim kontrolünden geçirilerek, kargo yoluyla da ülkeler arasında güvercin gönderimi olduğunu kaydeden Sığırcı, "Örneğin ben Avrupa ülkelerine kargoyla kuş gönderebiliyorum" dedi.
EN YAYGIN TÜRKİYE'DE
Antalya'daki evinin bahçesinde taklacı güvercin besleyen Hüseyin Sığırcı, bu kuşların 34 saat, Irak menşeli olanların 89 saat uçabildiklerini belirterek, "Bizdekiler en fazla 10 kilometre çapında uçabiliyor. Yolunu kaybettiğinde buradan Sivas'a gitmiş kuş biliyorum. Oradan getirilen bir kuş geri gitmiş. Alanya, Korkuteli, Burdur'a geri giden kuşlar var. Çünkü burun derinlikleri bunların navigasyonu. O şekilde gitmiş olabilir. Güvercin ırkları M.Ö. 6 bin yıl öncesine dayanıyor. Ama oyun kuşu Mardin yöresinde patladı. Sonrasında Türkiye'ye yayıldı. Yurt dışında besleyenler de böyle adlandırıyor. Taklacı oyun kuşu Türkiye'de en yaygın Mardin, Sivas, Ankara, Kırıkkale, dünyada da Türkiye'de" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-01-18 11:03:26

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