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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçükköy’de kapalı pazar yeri hizmete açıldı

İHA

Küçükköy’de kapalı pazar yeri hizmete açıldı

Korkuteli Küçükköy Mahallesinden ikinci tur çalışmalarına 4 Ocak pazartesi günü başlayan Korkuteli Belediyesi Toplam Çözüm Ekibi çalışmalarını bitirdi. Bu esnada yapılan Kapalı Pazar Yeri’de Cuma günü dualarla hizmete açıldı.
Korkuteli Belediyesi Toplam Çözüm Ekibi ikinci tur çalışmalarına 4 Ocak pazartesi günü Küçükköy’de başladı. Bu esnada mahalle merkezinde bulunan düğün salonunun yanındaki boş alana yapılan Kapalı Pazaryeri geçtiğimiz Cuma günü dualarla açıldı. Pazaryeri açılışına; Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Ak Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, MHP İlçe Başkanı Medine Yapılmışev, yöneticiler ve Küçükköy’lü vatandaşlar katıldı.
Pazaryeri açılışında kısa bir konuşma yapan Ömer İşlek, 15 gün devam eden 2.etap çalışmalarında Küçükköy’e yapılan hizmetlere değindi. Ömer İşlek, “ Gelecek yıl asfalt ile tanışacak yolların stabilize çalışmalarını ve 2 buçuk kilometre yeni yol açımı ve stabilize çalışmasını da yaptık. Yine mevcut 8 buçuk kilometre yolumuzun altyapısını tamamlayıp asfalta hazır hale getirdik. Bin 500 metre kare Kapalı Pazaryeri yaparak pazarcı esnafımızın ve halkımızın hizmetine sunduk. Bin 200 metre kare kaldırım ve kilitli parke taşı çalışması, mini oyun parkı, camilerin bazı bakımları, düğün salonu ve çevresinin bakımı ve bazı hizmetleri yerine getirdik” dedi.
İlçe Kaymakamı Ömer Çimsit yaptığı konuşmada, “ Korkuteli Belediyesi tarafından başlatılan 2.etap çalışmalarının Küçükköy mahallesinden start aldığını belirterek, iki haftalık sürede Küçükköy Mahallemize güzel hizmetler yapıldı, Kapalı Pazaryeri ve diğer hizmetler için başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Çalışmaları yakından takip ediyoruz” diye konuştu.
Küçükköy’e yapılan hizmetler için başta Ömer İşlek’e, başkan yardımcılarına, birim müdürleri ve personele teşekkür eden Küçükkköy Mahalle Muhtarı Eyüp Çetmi yapılan hizmetlerden memnun kaldıklarını ifade ederek, “Çok güzel bir Kapalı Pazaryeri oldu. stabilize çalışmaları yapılan yollar önümüzdeki dönemde asfalt olacak. Mahallemizin ve yollarımızın genel bakımı yapıldı. Mesire alnımızın bakımı yapıldı. Yapılan tüm hizmetler için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
Öte yandan, Muhtar Çetmi, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimsit, Belediye Başkanı Ömer İşlek, Fen İşleri Müdürü Ahmet Mutlu Yavaşlar, Özel Kalem Müdürü Hasan Bayır, Park Bahçeler Müdürü Mustafa Sepetcioğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ve MHP İlçe Başkanı Medine Yapılmışev,e teşekkür plaketi verdi.

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