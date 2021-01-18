F.K. Partizan, Antalya'da oynanan özel maçta Zagleble Lubin'i yendi

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamp yapan takımlardan F.K. Partizan ile Zagleble Lubin hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmayı F.K. Partizan 2-1 kazandı.

Devre arası çalışmaları için Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde kamp yapan Sırbistan takımı F.K. Partizan ile Polonya ekibi Zagleble Lubin takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kamp yaptıkları otelin futbol sahasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda atılan gollerle F.K. Partizan takımı maçı 2-1 kazandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Maçtan detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-01-18 12:40:34



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