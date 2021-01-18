Antalya için 3 günlük zirai don uyarısı

Meteoroloji Antalya için 3 gün zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya'da özellikle kıyı kesimlerde olmak üzere il genelinde salı, çarşamba ve perşembe günleri hafif yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği duyuruldu.

Üreticiler ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.