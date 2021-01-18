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Ölü foka otopsi yapıldı

DHA

Ölü foka otopsi yapıldı


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA açıklarında ölü bulunan Akdeniz fokuna otopsi yapılarak iç organları ve derisinden örnekler alındı.
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altında bulunan Akdeniz foklarından biri, Antalya açıklarında Sualtı Federasyonu Antalya İl Temsilcisi İsa Alemdar tarafından dün ölü bulundu. Ölü fokun, derisindeki egzama lekeleri nedeniyle araştırmacılar tarafından bilinen bir fok olduğu ifade edildi.
Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) Başkanı Cem Orkun Kıraç´ın katıldığı ekip tarafından foka otopsi yapıldı. Derisinde bazı yara izleri olduğunu, ancak ölüm nedeninin buna bağlı olmadığını aktaran Kıraç, yaraların önceki yıllara ait olduğunu belirtti. Kıraç, iç organlarından ve derisinden alınan örneklerin analiz edileceğini ve kesin ölüm nedeninin çıkacak raporun ardından netleşeceğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-01-18 13:03:22

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