Tarladaki nergisler güzelliğiyle hayran bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarladaki nergisler güzelliğiyle hayran bıraktı

DHA

Tarladaki nergisler güzelliğiyle hayran bıraktı


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde Ahmet Şahin'in yaklaşık 1 yıl önce tarlaya ektiği nergisler çiçek açtı. Şahin'in ticari olarak yetiştirdiği nergisler hem kokusu hem de güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Tarlanın fotoğraflarını sosyal medyadan görüp ziyarete gelen vatandaşlar, nergis çiçekleri arasında fotoğraf çekimleri yapıyor. 
Serik'e bağlı Üründü Mahallesi'nde makine mühendisi Ahmet Şahin, yaklaşık 1 yıl önce 50 dönüm tarlaya nergis çiçeği ekti. Ahmet Şahin'in çiçekçilere ve otellere satmak için ektiği nergisler çiçek açtı. Hem kokusu hem de görsel açıdan lavanta bahçelerini andıran nergis çiçeği tarlası fotoğraf çektirmek isteyenlerin de ilgisini çekti. Nergis çiçeklerinin 50 adetten oluşan buketleri piyasada 2030 TL arasında satılıyor.
'GENELDE İÇ PAZARA VERİYORUZ'
Üretici Ahmet Şahin, çiçek meraklısı olan kayınbiraderinin yurt dışından nergis tohumlarını temin ettiğini, kendisinin de maddi olarak destek verdiğini ve ortak olarak işe başladıklarını söyledi. Toplam 50 dönüm tarlaya nergis tohumlarını ektiklerini belirten Şahin, "Nergisi bir defa ekiyorsun. Daha sonra kendisi soğan yavruluyor. Eylül ayında erken çiçek açması için sulamaya başlıyoruz. Normalde sulanmayınca da çiçek açar. Satışı daha fazla ve ekonomik olsun diye özellikle sulama yapıyoruz. Tabii tarlanın tamamının aynı anda çiçek açmamasında faydası var. O yüzden bir kısmını sulamıyoruz. Bu sene havalar sıcak gittiği için çiçeğin açması geç kaldı. Satışta da pandemiden dolayı hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle olumsuz etkisi var. Satış miktarı ve fiyatı konusunda sıkıntı var. Nergis çiçeklerini genelde iç pazara veriyoruz. Kooperatif kanalıyla satışımızı yapıyoruz. Yurt dışı ihracat düşüncemiz de var. Yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. Fotoğraf çektiriyorlar. Satın almak isteyenler oluyor. Biz de yardımcı oluyoruz" dedi.
'SERİK'İN DE NERGİS BAHÇELERİ VAR'
Nergislerin fotoğraflarını sosyal medyadan gören ve merak eden öğretmen Elif Zengin, "İlçemizde böyle nergis çiçeklerinin olması çok güzel. Nergisin şu anda mevsimi. Merak ettik ve ziyarete geldik. Emeklerine sağlık. Isparta'nın lavanta bahçeleri varsa Serik'in de nergis bahçeleri var, herkesi bekliyoruz" diye konuştu.
Ayrıca bahçeyi ziyarete gelen vatandaşlar nergis çiçekleri arasında selfie ve fotoğraf çekimleri de yapıyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-01-18 13:12:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mobil Kuaför Tırı İbradı ve Gündoğmuş’ta
YEREL HABERLER Mobil Kuaför Tırı İbradı ve Gündoğmuş’ta
Ölü foka otopsi yapıldı
YEREL HABERLER Ölü foka otopsi yapıldı
Manavgat Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Antalya için 3 günlük zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Antalya için 3 günlük zirai don uyarısı
Diyetisyenlerin haftalık rotası oluştu
YEREL HABERLER Diyetisyenlerin haftalık rotası oluştu
(Özel) Antalya'da soğuğa inat deniz keyfi Türkiye karla mücadele ederken 65 yaş üstü çift Antalya'da denizin tadını çıkardı
YEREL HABERLER (Özel) Antalya'da soğuğa inat deniz keyfi Türkiye ...
Baygın halde bulunup annesinin tedavisi için gözyaşları arasında yardım istediği genç, uyuşturucuyla yakalandı Gözaltına alınan genç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Baygın halde bulunup annesinin tedavisi için ...
ASAT Yapı Malzemeleri Laboratuvarı TÜRKAK Akreditasyon Belgesi aldı
YEREL HABERLER ASAT Yapı Malzemeleri Laboratuvarı TÜRKAK ...
F.K. Partizan, Antalya'da oynanan özel maçta Zagleble Lubin'i yendi
YEREL HABERLER F.K. Partizan, Antalya'da oynanan özel maçta Zagleble ...
'Alex' imzalı Fenerbahçe forması, 3 milyon liraya satışta
YEREL HABERLER 'Alex' imzalı Fenerbahçe forması, 3 milyon liraya ...
Otobüste yolcunun parasını alırken kameraya yansıyan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Otobüste yolcunun parasını alırken kameraya yansıyan ...
Şelalede ölen balıklar denizde martılara yem oldu
YEREL HABERLER Şelalede ölen balıklar denizde martılara yem oldu
Otobüste yolcunun parasını alırken kameraya yansıyan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Otobüste yolcunun parasını alırken kameraya yansıyan ...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Kaş Belediyesine hibe araç
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Kaş Belediyesine ...
Emekli olan personeller plaketle uğurlandı
YEREL HABERLER Emekli olan personeller plaketle uğurlandı
Şiddet uyguladığı iddia edilen koca: Ortada şiddet yok, eşimin psikolojik sorunu var
YEREL HABERLER Şiddet uyguladığı iddia edilen koca: Ortada şiddet ...
Kındılçeşme sahil projesinde çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Kındılçeşme sahil projesinde çalışmalar başladı
Küçükköy’de kapalı pazar yeri hizmete açıldı
YEREL HABERLER Küçükköy’de kapalı pazar yeri hizmete açıldı
Aracın ses sistemini söküp kamyonete yükleyip götürdüler Tutuklanan hırsızlık şüphelisinin yakınları gazetecilerin üzerine yürüdü
YEREL HABERLER Aracın ses sistemini söküp kamyonete yükleyip ...
7 ay sonra ağaca asılı cesedi bulunun Kazak kızın annesi: Hayattan sıkıldığını söylüyordu
YEREL HABERLER 7 ay sonra ağaca asılı cesedi bulunun Kazak kızın ...
İtlaftan kurtulan güvercin 'Joe', dünyada 'Türk taklacı güvercini' olarak biliniyor
YEREL HABERLER İtlaftan kurtulan güvercin 'Joe', dünyada 'Türk ...
Antalyaspor ile Hatayspor, ligin en agresif takımları
YEREL HABERLER Antalyaspor ile Hatayspor, ligin en agresif takımları
Televizyon hırsızlarının sabıka dosyası kabarık çıktı
YEREL HABERLER Televizyon hırsızlarının sabıka dosyası kabarık çıktı
Brezilyalı orkestra şefinden Antalya sokaklarında trompet resitali Brezilya’dan gelerek Antalya’nın Gazipaşa ilçesine yerleşen orkestra şefi Tadeu Passarelli, ilçe sokaklarında trompetiyle müzik dinletisi sunuyor
YEREL HABERLER Brezilyalı orkestra şefinden Antalya sokaklarında ...