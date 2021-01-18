Konyaaltı, Yalıkavak’ı ağırlayacak

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden, Konyaaltı Belediyespor, 19 Ocak Salı günü erteleme maçında Yalıkavakspor’u ağırlayacak.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi 9’uncu hafta erteleme maçında Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, kendi sahasında Yalıkavakspor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk devresinde verilen arayı, antrenmanlarla değerlendiren Mavi Kelebekler, Yalıkavak maçından puan ile ayrılmak istiyor. Takıma yeni katılan oyuncular ile kadrosunu güçlendiren Konyaaltı Belediyespor, maçtan galip gelerek, üst sıralara tırmanmak istiyor.

Konyaaltı Belediyesi Başantrenörü Birol Ünsal, maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Ünsal, “Yeni kurulan bir ekip olmamıza rağmen ligin ilk yarısında iyi bir mücadele sergileyerek, hedef maçlarımızı kazanmayı bildik. Yeni transferlerimiz takıma katıldı. Ancak erteleme maçı olduğu için Yalıkavak ve pazar günü oynayacağımız Anadolu Üniversitesi maçında yeni transferlerimiz sahada olamayacak. Yalıkavak ligin güçlü takımlarından biri. Sahaya tüm gücümüzü yansıtarak, iyi bir mücadele sergilemek istiyoruz” dedi.

19 Ocak Salı Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu Mavi Salon’da oynanacak Konyaaltı Belediyespor Yalıkavakspor karşılaşması 15.00’te başlayacak. Maçı Gökhan Keskin ve Orhan Keskin ikilisi yönetecek.

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