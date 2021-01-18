Kepez’den kuşlara için özel yuva

Türkiye’nin en kapsamlı hayvan hastanesi inşa etmeye hazırlanan Kepez Belediyesi, kent parklarına da, Türk İslam mimarisinin canlılara yönelik bir merhamet yapıları olan, kuş evlerini yerleştiriyor.

Kepez Belediyesi, dünyayı birlikte paylaştığımız sevimli dostlarımız hayvanlara yönelik merhamet ve sevgisini; onlara yönelik yaptığı hizmetlerle göstermeye devam ediyor. Parklarına bin 500’e yakın kedi evi yerleştiren, sokak hayvanları için mama üreten Kepez Belediyesi, Türkİslam Medeniyetinin kuş evi geleneğini de ilçesinde yaşatıyor.



“Kent parklarına 60 adet kuş evi “

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kuşların doğal yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara korunaklı barınma alanları oluşturmak amacıyla parklarındaki kuş evi sayısını artırıyor. Bu kapsamda DokumaPark’a 30 adet, Kent Ormanı’na da 30 adet kuş evi yerleştirildi. Kuş evleri, güvenli olmaları için 9 metre yüksekliğindeki demir direklere asıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkileri, Türk İslam mimarisinin canlılara yönelik bir merhamet yapıları olan kuş evlerinin sayısını artıracaklarını ifade ettiler.



“Kepez’den hayvanlara hastane”

Çevreye ve doğal yaşama dokunan projeler üreten Kepez Belediyesi, Veterinerlik Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni de, hayvan hastanesine dönüştürüyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çamlıca Mahallesi’nde 35 bin metrekare alan içerisinde Türkiye’nin en güzel hayvan hastanesi yapacaklarını açıklamıştı.Kepez hayvan hastanesinde, sokak hayvanları ile evcil türlerin yanı sıra büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tedavisi, kalıcı barınması ve rehabilitasyonu yapılacak. Hayvan hastanesinde ameliyathane, kan tahlil laboratuvarı, yoğun bakım ve acil ünitesi, röntgenultrasonografi ile muayene, ameliyat öncesi ve sonrası bakım ile karantina birimleri olacak. Hastane, hayvan ambulansı hizmeti de verecek.



“Kısıtlama günlerinde hayvanlara mama”

Kepez Belediyesi, pandemi dolayısıyla sokağa çıkmanın kısıtlandığı günlerde sokakta yaşayan hayvanları da unutmuyor. Belediye ekipleri, gönüllülerle sokağa çıkmanın kısıtlandığı günlerde ilçedeki sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını da karşılıyor. Başkan Hakan Tütüncü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, Dokumapark’da bir araya geldiği çocuklarla, ağaçlara kuş evi asmıştı.

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