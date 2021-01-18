Livaja için Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş devrede



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)-YUNANİSTAN ekibi AEK Atina´nın Hırvat santrforu Marko Livaja´ya Süper Lig´den Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş talip oldu.

Yunanistan 1'inci Lig ekiplerinden AEK Atina forması giyen 27 yaşındaki santrfor Marko Livaja´ya Süper Lig´de 3 takım birden talip oldu. Trabzonspor´un bir süredir takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği Marko Livaja´yı Beşiktaş ve Galatasaray da istedi. Hırvat forvetin Türkiye temsilcisi Starboys Footballer Representative menajerlik şirketinden alınan bilgiye göre, Livaja için Trabzonspor´un ardından Galatasaray ve Beşiktaş da devreye girdi.

Livaja bu sezon çıktığı 15 lig maçında 2 gol kaydederken, takımın önemli isimlerinden biri oldu.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-01-18 16:03:01



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