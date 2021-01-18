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Toplu ulaşımda HES kodu eşleştirme tarihi 22 Ocak’a kadar uzatıldı.

İHA

Toplu ulaşımda HES kodu eşleştirme tarihi 22 Ocak’a kadar uzatıldı.

Antalya’da Covid19 salgını ile mücadele kapsamında daha sağlıklı toplu ulaşım için HES kodu ile Antalyakart’ın eşleştirilmesine yönelik 15 Ocak’ta dolan süre olası mağduriyetlerin yaşanmaması için 22 Ocak Cuma gününe kadar uzatıldı.
Covid19 salgını ile mücadele kapsamında karantinada bulunması gereken vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın salgınla mücadele kapsamında çıkardığı genelge ve Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince başlatılan toplu ulaşımda HES Kodu uygulaması entegre süresi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 22 Ocak’a uzatıldı. HES KoduAntalyakart eşleştirme işlemini bugüne kadar 230 bin kişinin gerçekleştirdiği, son 6 ayda aktif olarak kullanılan kart sayısının ise 900 bin olduğu bildirildi. Halen kartlarına HES kodu eşleştirmesi yapmayan vatandaşların bu işlemi 22 Ocak Cuma gününe kadar tamamlamaları gerektiği ifade edildi.

Başkasının kartı kullanılamayacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplu taşıma araçlarına (otobüs, minibüs, Antray ve nostalji tramvayı) biniş sırasında HES kodu tanımlaması yapmayan vatandaşların toplu taşıma hizmetinden faydalanamayacağı ve bakiyesi olmayan kişilerin başka kartları da kullanamayacağı bildirildi. HES ile eşleştirilmiş kartları sadece kart sahibi kullanabilecek ve ikinci okutma işlemine izin verilmeyecek.
HES kodu Antalyakart eşleştirmesi sağlandıktan sonra Covid19 tanısı konulan ya da temaslı durumunda olan vatandaşların Antalyakartları izolasyon süresi boyunca askıya alınacak. İzolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu taşıma araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak.

İşlem sadece internet üzerinden
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan Antalyakart ve HES Kodu eşleştirme işlemi yalnızca hes.antalyakart.com.tr internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. İnternet sitesinde HES kodunu, T.C kimlik numarasını ve Antalyakart numarasını veya toplu taşımada kullandığı temassız kredi kartı numaralarını doldurarak basit bir şekilde eşleştirme işlemini gerçekleştirebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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