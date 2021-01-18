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Antalya'da balık ölümleriyle ilgili 10 işletme kapatıldı Kapatılan işletmelere 2 milyon 598 bin lira ceza uygulandı

İHA

Antalya'da balık ölümleriyle ilgili 10 işletme kapatıldı Kapatılan işletmelere 2 milyon 598 bin lira ceza uygulandı

Antalya'da Düden Çayı'nda koku ve köpük kirliliği ile birlikte yaşanan balık ölümleri üzerine inceleme yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 10 işletmenin faaliyetini durdurarak, işletmelere 2 milyon 598 bin 797 TL idari para cezası uyguladı.
Antalya'da binlerce balığın ölümüyle ilgili valilik talimatıyla Düden Çayı ve civarında yapılan denetimlerde 10 tesis denetlendi. Denetimlerde 3 tesiste atık suların toprağa veya yeraltına verilmesi gibi olumsuzluklar tespit edildi. Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Kepez ilçesinde bulunan Düden Çayı'ndan kaynaklı koku ve köpük kirliliği üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce denetim ekibi oluşturularak bölgede denetimlere başlanmıştı. Bugüne kadar yapılan denetimlerde toplam 10 işletmeye 2 milyon 598 bin 797 TL idari para cezası uygulanmış ve bu 10 tesisin faaliyeti durdurulmuştur. 18.01.2021 günü yapılan denetimlerde ise 10 tesis daha denetlenmiş ve bunlardan 3 tanesinde atık sularını toprağa veya yeraltına vermeleri gibi olumsuzluklar tespit edilmiş olup, bunlar hakkında da idari işlemlere başlanmıştır" denildi.
Açıklamada, bugüne kadar yapılan denetimler ve yeraltına verilen atık su deşarjlarının önlenmesi ile Düden Şelalesi'nde gözle görülür şekilde kirliliğin ve kokunun azaldığının görüldüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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