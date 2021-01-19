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Denizdeki 'hayalet ağlar', 600 yıl 'avlanıyor'

DHA

Denizdeki 'hayalet ağlar', 600 yıl 'avlanıyor'


Tolga YILDIRIMAlparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, 'hayalet ağ'ların, 600 yıl çürümeden deniz tabanında kaldığına dikkati çekerek, "Misina ağların kayalara takıldığı yerde yengeç ıstakoz gibi canlılar takılıyor ve ölüyor. Hayalet ağlar doğayı tükettiği için deniz tabanından toplanması gerekiyor" dedi.
AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'nın farklı bölgelerinde öğrencileriyle yaptığı dalışlarda deniz tabanındaki hayalet ağları görüntüledi. Hayalet ağların çevreye verdiği zararı anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, ağların deniz tabanından toplanması gerektiğine dikkati çekti.
Balıkçının avlanmak için denize bırakıp, fırtına nedeniyle şamandıra kopması, kayalığa takılması gibi nedenlerde deniz içinde kalan ağların, 'hayalet ağ' olarak adlandırıldığını aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, ağların zaman zaman deniz araçlarının pervanesinin kesmesi ya da misinaların kayalara takılıp kopması gibi nedenlerle deniz tabanında kalabildiğini söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Hayalet ağlar denizde kaldığı sürece aktif olarak deniz canlılarını tutmaya devam ediyor. Sürekli doğayı tüketiyor. Ağa takılan balığı yemeye gelen deniz kaplumbağası, fok, yunus da hayalet ağa takılıyor" diye konuştu.
Öğrencileriyle dalışlarda gördükleri hayalet ağları deniz tabanından, kayalıklardan aldıklarını vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, geçen aylarda Beldibi açıklarında 1 kilometre uzunluğunda hayalet ağı çıkardıklarını söyledi. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Side açıklarındaki dalışta da çıkardıkları hayalet ağda 5 tane deniz kaplumbağası ve yüzlerce balığı ölü görmenin üzüntüsünü uzun süre yaşadığını dile getirdi.
Deniz tabanındaki misinaların, ağların uzun yıllar çürümeden çevreye zarar verdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Misina, ağlar 600 yıl çürümeden kalıyor. Su altında ısı değişimi fazla olmadığı için ağlar çürümüyor ve uzun süre kalıyor. Misina ağların kayalara takıldığı yerde yengeç ıstakoz gibi canlılar takılıyor ve ölüyor. Hayalet ağlar doğayı tükettiği için deniz tabanından toplanması gerekiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMAlparslan ÇINAR
2021-01-19 08:14:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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