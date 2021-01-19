Kayıp Buse için hüzünlü doğum günü kutlaması

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 yıl önce etkili olan hortum sırasında kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın 18 Ocak’taki yaşgünü nedeniyle anne babası hüzünlü bir kutlama yaptı. Kızlarının odasındaki yatağına Türk Bayrağı, Buse’nin fotoğrafı, bir buket çiçek ve yaş pasta koyan AylaAhmet Acar çifti, sosyal paylaşım sitesinde duygusal bir paylaşım yaptı.

24 Ocak 2019 günü öğleden sonra Antalya’nın Kemer ilçesini vuran hortum felaketinde kaybolduktan sonra yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Buse Acar için akrabaları ve arkadaşları geçen yıl olduğu gibi bu yıl da özlem dolu yaşgünü mesajları yayınladı.

Buse’nin arkadaşlarının yayınladığı kutlama mesajlarını paylaşan anne Ayla Acar, “Yavrum seninle 20 yıl bize yetmedi az geldi. Ama sen hiç bir değişiklik yok hep aynı yaşantı demiştin. Allahım bize 20 yılı layık gördü. Allahıma binlerce şükürler olsun hayatımızdan senin gibi bir melek geçti.” diye yazdı.

Acar çifti akşam saatlerinde de kızlarının odasındaki yatağının başucuna Türk Bayrağı astı, yatağın üzerine fotoğrafını, bir buket çiçeği ve bir yaş pasta koyarak kızlarının yaşgününü kutladı. Acılı anne baba, bu fotoğrafları paylaşırken “Kızım canım bir tanem iyiki doğdun Allahım bize kısa bir yaşantı verdi. Ama seni bize verdiği için şükürler olsun. Babanla size kavuşuncaya kadar doğum günlerinizi kutlayacağız.” ifadelerini kullandı.

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