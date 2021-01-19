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İşkence yaptığı eşi tarafından öldürülen Ramazan İpek'ten, 'en ölümcül mermi' paylaşımı

DHA

İşkence yaptığı eşi tarafından öldürülen Ramazan İpek'ten, 'en ölümcül mermi' paylaşımı


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, işkence uygulayıp ölümle tehdit ettiği 12 yıllık eşi Melek İpek (35) tarafından öldürülen Ramazan İpek'in (36), sosyal medya hesabındaki tüfek, silah, kesici alet paylaşımları dikkati çekti. 'En ölümcül mermi' olarak bilinen RIP mermi fotoğrafı paylaşan İpek'in, özelliğini anlatırken 'parçalara ayrılıp damarları kesiyor' yazdığı görüldü.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
SOSYAL MEDYAD TÜFEK, MERMİ PAYLAŞIMI
Ramazan İpek'in sosyal medya hesabındaki tüfek, silah, kesici aletler paylaşımları dikkat çekti. Sosyal medya hesabında 'Eşinden ayrı' bildirimi yapan Ramazan İpek'in, 7 Ocak sabahı içki şişesi paylaşımı yaparak 'Alkolün müptelası değiliz ama' yazdığı görüldü. Bir başka paylaşımında evindeki dört av tüfeğinin sezon başında temizliğini yaptığını kaydeden Ramazan İpek'in en dikkat çekici paylaşımı ise mermilerin bulunduğu fotoğraf oldu. Hedefe ulaştıktan sonra parçalara ayrıldığı için 'en ölümcül mermi' olarak bilinen RIP mermi hakkında arkadaşına açıklama yapan Ramazan İpek, 'parçalara ayrılıp damarları kesiyor' yazdığı görüldü.
RIP MERMİ
RIP (Radically Invasive Projectile) mermilerinin her biri, birkaç küçük mermiden oluşuyor ve hedefe isabet ettiği anda dağılarak hedefe ciddi zarar veriyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-01-19 10:18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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