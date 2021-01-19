Ayağı ampute edilen köpeği iyileşmeden sokağa terk ettiler Tedavisi devam ederken kendini sokakta buldu Alanya’da tek ayağı olmayan sahipsiz köpeğe Alanya Belediyesi sahip çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan ve tek ayağı olmayan köpek, belediye ekiplerine teslim edildi. Bir ayağının tedavi amaçlı ampute edildiği, diğer ayağının ise halen tedavisinin devam ettiği tespit edilen köpeğin, tedavisi tamamlanmadan sokağa terk edildiği anlaşıldı. Alanya Belediyesi’ne bağlı ekipler tek ayağı olmayan köpeği Alanya Hayvan Koruma Barınağına götürerek koruma altına aldı.

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından tek ayağı olmayan ve terkedildiği düşünülen bir köpek bulundu. Köpeği bulan vatandaşlar, Alanya Belediyesi’ne bağlı veteriner ekiplerine haber verdi. Köpeğin ayağının yeni kesildiği ve yaralarını yalamaması için boyunluğunun takılı olduğu görüldü. Kısa süre içerisinde köpeğin bulunduğu bölgeye gelen ekipler, terkedildiği düşünülen ve yaraları iyileşmemiş olan hayvanı tedavisi yapılmak üzere alıp Alanya Hayvan Barınağına götürdü. Öte yandan, çevredeki vatandaşlar, köpeğin daha önce kaza geçirdiğini, sahibi tarafından tedavi edildiğini söyledi. Bir başka vatandaş ise köpeğin evden kaçtığını veya sahibinin artık ona bakamadığı için sokağa bıraktığını iddia etti.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, İncekum Mah D400 karayolu üzerinde sağlık durumu yerinde olmayan terkedilmiş bir köpek ihbarı aldıklarını belirterek, "Olay yerine giden acil müdahale ekibimiz köpeğin bir ayağının ampute edildiğini, diğer ayağının da çeşitli operasyonlar geçirdiğini ve tedavi sürecinin sonlanmadan bir başına terk edildiğini tespit etti" dedi.

İhbarcı vatandaş ile yapılan görüşmeler ve bölgede yapılan araştırmalarla yaralı köpeği bölgeye kim ya da kimler tarafından terkedildiğinin araştırıldığını söyleyen Kanlı, "Candostumuzun ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra gerekli tedavileri için Alanya belediyesi Demirtaş sahipsiz Hayvan Geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezine götürüldü. Durumu kontrol altına alındı" dedi.

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