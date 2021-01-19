Serik'ten yurt dışına çilek ihracatı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde üretilen çilekler bu yıl yurt dışına da gönderilmeye başlandı. İlçede yaklaşık 10 bin dönümde çilek üretildiğini söyleyen ihracatçı Hüseyin Kantoz, "Hedefimiz şubat ayı sonuna kadar 80 ton çilek ihraç etmek" dedi.

Türkiye'nin 5 yıldızlı otelleriyle adını pek çok kez duyduğu Serik'in bilinmeyen yönlerinden biri de örtü altı tarım üretiminde önemli bir merkez olması. Başta yaş sebze olmak üzere çeşitli meyvelerin de örtü altında yetiştirildiği Serik'te çilek üretimi de ciddi bir yer oluşturuyor. Çoğunluğu örtü altı olmak üzere ilçede yetiştirilen çilekler bu yıla kadar genellikle otellerde ve iç piyasada tüketiliyordu. Ancak pandemi nedeniyle bu yıl yeterli sayıda otelin açılmaması sonrası bölgede yetiştirilen çilekler yurt dışına da gönderilmeye başlandı.

'OTELLER KAPALI OLDUĞU İÇİN YURT DIŞINA İHRACAT YAPIYORUZ'

Eski Kadriye Belediye Başkanı, Serik Belediyesi'nin AK Parti'li meclis üyesi ve ihracatçı olan Hüseyin Kantoz, "Antalya bölgesinin en fazla çilek üretimi yapan bölgesiyiz. Kış meyvesi olarak çilek bu bölgede bu aylarda çok yoğun. Bu, nisan ayı sonuna kadar devam eder. Bu bir ayrıcalık, hem Türkiye hem de dünya için. Bu bölgede iç piyasaya çok çilek veriyoruz. Bunların yanında talep olduğu sürece TIR bazında ihracata mal yapıyoruz. Şu anda işlenen mallar Rusya'nın değişik şehirlerine gidiyor. Hem bölge üretimine hem de çalışan insanların ekonomisine katkı sağlıyor. Pandemiden dolayı tüketim az. Oteller kapalı olduğu için yurt dışına ihracat yapıyoruz. Yaklaşık şu anda ilk etapta 10 ton çilek az olsa da değerli bir oranda gönderiyoruz. Hedefimiz şubat ayı sonuna kadar 80 ton çilek ihraç etmek. Gelen talepleri değerlendiriyoruz. Bölgede hemen hemen 10 bin dönüme yakın çilek üretimi var. 10 yıl önce bu 2 bin dönümdü. Son yıllarda bölgemizde fazlalaştı. İç piyasada çileğin kilosu 10 TL civarında" dedi.

Tüccar Abdurrahim Duygu da, "Kadriye, Belek ve Serik çevrelerinde çilek üretimi yapıyoruz. Ekstradan müstahsillerden aldığımız çilekleri burada işleyerek ihracat yapıyoruz. İnşallah ihracatımız devam eder, bölgedeki çiftçimiz de kazanır. Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna'ya ihracat yapıyoruz. Kaliteli mal üretiyoruz" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-01-19 10:42:54



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