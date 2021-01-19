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Projektörle avlanılan cipe el konuldu

DHA

Projektörle avlanılan cipe el konuldu


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)KONYA´nın Beyşehir ilçesinde kaçak avlananların, bu amaçla projektör bağladığı lüks cipe el konuldu. Kaçak avlanan 7 kişiye 16 bin 74 TL para cezası uygulandı. Yine kaçak avlanan Adana'da 23, Kocaeli'de 12 kişi yakalandı, binlerce lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı bölge müdürlükleri ve şubelerde görevli av koruma ekiplerinin kaçak avcılıkla mücadele kapsamında, Konya, Adana, Kocaeli gibi illerde çok sayıda kaçak avlanan kişi yakalandı. DKMP Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Konya Beyşehir Milli Park Şefliği ve Seydişehir Çavuş Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, projektör bağlanan lüks cip ile 7 kişi yakalandı. DKMP ekiplerinin el koyduğu cip trafikten menedildi. 7 kişi hakkında 16 bin 74 TL idari para cezası uygulandı, av tüfeği ve diğer malzemelere el konuldu.
Adana'daki av sahalarında yapılan denetimlerde ise toplam 13 kişiye belgesizlikten, yasak gün ve süreleri dışında avlanmadan, 8 kişiye ise korunan sahada avlanmadan yasal işlem ve idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 kişi daha belgesiz ve yasak günde kaçak avcılık yapmak isterken yakalandı, haklarında hem yasal işlem hem de idari para cezası uygulandı. Kocaeli'de de yapılan kontrollerde 30 avcı denetlendi ve usulsüz avlanan 12 kişiye idari para cezası uygulandı. Dört tüfek ile bir kafa lambası ve bir el fenerine el konuldu.
NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ KARA AKBABA
DKMP Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koruma ve kontrol ekipleri ise Şehitkamil ilçesi kırsalında bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki türler arasındaki bir kara akbabayı koruma altına aldı. İlk muayenesi yapılan ve genel sağlık durumu iyi olduğu açıklanan kara akbabanın, gücünü toplayınca kadar misafir edileceği açıklandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-01-19 10:48:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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