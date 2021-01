Gastroantalya, Anfaş Hotel Equipment ve Food Product ile eş zamanlı düzenleniyor

Uluslararası gastronomi yıldızlarının büyük buluşması Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali Gastroantalya, 1619 Mart 2021 tarihleri arasında, ‘Zeytin’ ana temasıyla ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Türkiye’nin en büyük konaklama, ağırlama, yiyecek ve içecek endüstrisi ihtisas fuarları 32. Anfaş Hotel Equipment ve 28. Anfaş Food Product ile eş zamanlı olarak düzenlenecek Gastroantalya, dünyadan ve Türkiye’den turizmin en önemli aktörleri aşçıları bir araya getirecek.

Gastroantalya, Akdeniz Pastacılar ve Genç Aşçılar Derneği (APGAD) ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (T.A.Ş.F.E.D) tarafından Anfaş ev sahipliğinde düzenleniyor. Festival, gastronomi sektörünü oluşturan tüm kişi ve gruplar arasında sinerji yaratarak; her yıl turizm amaçlı seyahat eden ortalama bir milyar kişi aracılığıyla uluslararası alanda ülke gastronomimizin tanınması ve farkındalığının arttırılmasını sağlamayı amaçlıyor.



Uluslararası Gastronomi Yıldızları, Mart Ayında Gastroantalya’da Buluşuyor

Anfaş’ın Antalya’ya değer katacak her proje ve işbirliğinde yer almaya gayret ettiğini ifade eden Anfaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, “Ülkemiz 2021 yılında 30 milyon turist ağırlamayı hedefliyor. Antalya olarak biz bu hedefin üçte birini ülke ekonomimize kazandıracağımıza inanıyoruz ve bunun için Anfaş olarak yoğun şekilde çalışıyoruz. Sektörün en uzun soluklu ve katma değerli fuarları Anfaş Hotel Equipment ve Anfaş Food Product fuarlarımız, her yıl sektör için ortalama 3.5 milyar dolar ticaret hacmi sağlıyor. Bu yıl beklentiler daha da yüksek. Tüm bu süreç içinde fuarlarımızın misyon ve vizyonu ile birebir uyuşan Gastroantalya’nın fuarlarımızla eş zamanlı düzenlenmesi ve elbette evsahibi olmak bizim için çok değerli. Yemeİçme turizmde ülkeleri öne çıkaran en önemli kriterlerden biri ve aşçılarımızda bize bu gücü veren aktörlerimiz. Antalya’daki tesislerimiz, hem dünyanın hem de ülkemizin en başarılı aşçıları aracılığıyla, başta ülkemiz olmak üzere dünya mutfaklarından pek çok lezzeti misafirlerimize sunuyor. İşte Gastroantalya da bu alandaki, kişi ve kurumları bir araya getirerek tanıştırıyor, işbirliklerine olanak sağlıyor, kültürler arası paylaşımlar ile yiyecek içecek kültürünün gelişimi ve sektörel gelişmelerin takip edilmesine olanak sağlıyor.” dedi.



Aşçılar tüm hünerlerini Gastroantalya etkinliklerinde sergileyecek…

2021 yılı ana teması ‘Zeytin’ olan Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali Gastroantalya programında; Bireysel Pratik Gençler, Bireysel Pratik Ustalar, Grand Prix Milli Takım ve Bireysel Display Ustalar’ın katılacağı yarışmalar, workshoplar, akademik oturumlar, sergiler, tadım panelleri, eğitimler ve Horeca firmalarının ürün sunumları gibi pek çok etkinlik yer alacak. Ayrıca yarışma alanı ve mutfak atölyesinde misafir ülke Kore birlikte TürkKore mutfak kültürleri, gastronomi sektöründen önemli isimlerin katıldığı sunumlar gerçekleştirilecek.



Ev dışı tüketim sektörü 1619 Mart 2021’de Antalya’da buluşacak…

32. Anfaş Hotel Equipment ve 28. Anfaş Food Product fuarları, 1619 Mart 2021 tarihleri arasında Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyarete açacak. Yurt içi ve yurt dışından sektör profesyonellerine ev sahipliği yapacak dev organizasyon; uluslararası ziyaretçilerin yanı sıra, otel yetkilileri, satın alma yetkilileri, mimarlar, mühendisler, müteahhitler, restoran, bar ve kafeterya işletmecileri, alışveriş merkezleri, hipermarketler, zincir marketler, dernekler, Ticaret ve Sanayi Odaları’nı bir araya getirecek. Büyük buluşma, otel, restoran ve bar yöneticileri ile yüz yüze görüşme imkanı sunmasının yanı sıra, konaklama ve ağırlama sektörüne hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının satın alma yetkililerine ulaşma fırsatı tanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.