Gastroantalya, Anfaş Hotel Equipment ve Food Product ile eş zamanlı düzenleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gastroantalya, Anfaş Hotel Equipment ve Food Product ile eş zamanlı düzenleniyor

İHA

Gastroantalya, Anfaş Hotel Equipment ve Food Product ile eş zamanlı düzenleniyor

Uluslararası gastronomi yıldızlarının büyük buluşması Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali Gastroantalya, 1619 Mart 2021 tarihleri arasında, ‘Zeytin’ ana temasıyla ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Türkiye’nin en büyük konaklama, ağırlama, yiyecek ve içecek endüstrisi ihtisas fuarları 32. Anfaş Hotel Equipment ve 28. Anfaş Food Product ile eş zamanlı olarak düzenlenecek Gastroantalya, dünyadan ve Türkiye’den turizmin en önemli aktörleri aşçıları bir araya getirecek.
Gastroantalya, Akdeniz Pastacılar ve Genç Aşçılar Derneği (APGAD) ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (T.A.Ş.F.E.D) tarafından Anfaş ev sahipliğinde düzenleniyor. Festival, gastronomi sektörünü oluşturan tüm kişi ve gruplar arasında sinerji yaratarak; her yıl turizm amaçlı seyahat eden ortalama bir milyar kişi aracılığıyla uluslararası alanda ülke gastronomimizin tanınması ve farkındalığının arttırılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Uluslararası Gastronomi Yıldızları, Mart Ayında Gastroantalya’da Buluşuyor
Anfaş’ın Antalya’ya değer katacak her proje ve işbirliğinde yer almaya gayret ettiğini ifade eden Anfaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, “Ülkemiz 2021 yılında 30 milyon turist ağırlamayı hedefliyor. Antalya olarak biz bu hedefin üçte birini ülke ekonomimize kazandıracağımıza inanıyoruz ve bunun için Anfaş olarak yoğun şekilde çalışıyoruz. Sektörün en uzun soluklu ve katma değerli fuarları Anfaş Hotel Equipment ve Anfaş Food Product fuarlarımız, her yıl sektör için ortalama 3.5 milyar dolar ticaret hacmi sağlıyor. Bu yıl beklentiler daha da yüksek. Tüm bu süreç içinde fuarlarımızın misyon ve vizyonu ile birebir uyuşan Gastroantalya’nın fuarlarımızla eş zamanlı düzenlenmesi ve elbette evsahibi olmak bizim için çok değerli. Yemeİçme turizmde ülkeleri öne çıkaran en önemli kriterlerden biri ve aşçılarımızda bize bu gücü veren aktörlerimiz. Antalya’daki tesislerimiz, hem dünyanın hem de ülkemizin en başarılı aşçıları aracılığıyla, başta ülkemiz olmak üzere dünya mutfaklarından pek çok lezzeti misafirlerimize sunuyor. İşte Gastroantalya da bu alandaki, kişi ve kurumları bir araya getirerek tanıştırıyor, işbirliklerine olanak sağlıyor, kültürler arası paylaşımlar ile yiyecek içecek kültürünün gelişimi ve sektörel gelişmelerin takip edilmesine olanak sağlıyor.” dedi.

Aşçılar tüm hünerlerini Gastroantalya etkinliklerinde sergileyecek…
2021 yılı ana teması ‘Zeytin’ olan Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali Gastroantalya programında; Bireysel Pratik Gençler, Bireysel Pratik Ustalar, Grand Prix Milli Takım ve Bireysel Display Ustalar’ın katılacağı yarışmalar, workshoplar, akademik oturumlar, sergiler, tadım panelleri, eğitimler ve Horeca firmalarının ürün sunumları gibi pek çok etkinlik yer alacak. Ayrıca yarışma alanı ve mutfak atölyesinde misafir ülke Kore birlikte TürkKore mutfak kültürleri, gastronomi sektöründen önemli isimlerin katıldığı sunumlar gerçekleştirilecek.

Ev dışı tüketim sektörü 1619 Mart 2021’de Antalya’da buluşacak…
32. Anfaş Hotel Equipment ve 28. Anfaş Food Product fuarları, 1619 Mart 2021 tarihleri arasında Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyarete açacak. Yurt içi ve yurt dışından sektör profesyonellerine ev sahipliği yapacak dev organizasyon; uluslararası ziyaretçilerin yanı sıra, otel yetkilileri, satın alma yetkilileri, mimarlar, mühendisler, müteahhitler, restoran, bar ve kafeterya işletmecileri, alışveriş merkezleri, hipermarketler, zincir marketler, dernekler, Ticaret ve Sanayi Odaları’nı bir araya getirecek. Büyük buluşma, otel, restoran ve bar yöneticileri ile yüz yüze görüşme imkanı sunmasının yanı sıra, konaklama ve ağırlama sektörüne hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının satın alma yetkililerine ulaşma fırsatı tanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Projektörle avlanılan cipe el konuldu
YEREL HABERLER Projektörle avlanılan cipe el konuldu
Serik'ten yurt dışına çilek ihracatı
YEREL HABERLER Serik'ten yurt dışına çilek ihracatı
AHESEN Genel Sekreteri Uçak: Vatandaşlar 'Biz ne zaman aşı olacağız' diye soruyor
YEREL HABERLER AHESEN Genel Sekreteri Uçak: Vatandaşlar 'Biz ne ...
Kumluca’ya yağan kar gençleri heyecanlandırdı “Biz kar yağışını sık gören insanlar değiliz”
YEREL HABERLER Kumluca’ya yağan kar gençleri heyecanlandırdı “Biz ...
Erik ağacı kış ortasında çiçek açtı
YEREL HABERLER Erik ağacı kış ortasında çiçek açtı
Ayağı ampute edilen köpeği iyileşmeden sokağa terk ettiler Tedavisi devam ederken kendini sokakta buldu Alanya’da tek ayağı olmayan sahipsiz köpeğe Alanya Belediyesi sahip çıktı
YEREL HABERLER Ayağı ampute edilen köpeği iyileşmeden sokağa terk ...
İşkence yaptığı eşi tarafından öldürülen Ramazan İpek'ten, 'en ölümcül mermi' paylaşımı
YEREL HABERLER İşkence yaptığı eşi tarafından öldürülen Ramazan ...
Kayıp Buse için hüzünlü doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Kayıp Buse için hüzünlü doğum günü kutlaması
Jandarmadan driftli evlilik teklifine 78 bin 137 lira ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan driftli evlilik teklifine 78 bin 137 lira ...
Antalya’da driftli evlilik teklifine ceza yağdı 1 sürücü drift, 1 sürücü alkollü, 22 kişi ise korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 78 bin 137 TL ceza yedi
YEREL HABERLER Antalya’da driftli evlilik teklifine ceza yağdı 1 ...
'DSÖ'ye, Covid-19 aşısına bağlı ölüm bildirilmedi'
YEREL HABERLER 'DSÖ'ye, Covid-19 aşısına bağlı ölüm bildirilmedi'
Denizdeki 'hayalet ağlar', 600 yıl 'avlanıyor'
YEREL HABERLER Denizdeki 'hayalet ağlar', 600 yıl 'avlanıyor'
'Baby karpuz' sadece 5 gram
YEREL HABERLER 'Baby karpuz' sadece 5 gram
Markette avokado çekirdeği ile alışveriş
YEREL HABERLER Markette avokado çekirdeği ile alışveriş
Antalya'da driftli evlilik teklifi
YEREL HABERLER Antalya'da driftli evlilik teklifi
Antalya’da drift eşliğinde evlilik teklifi
YEREL HABERLER Antalya’da drift eşliğinde evlilik teklifi
Antalya´nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Antalya´nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili ...
Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki yaralı yalın ayak 600 metre yürüyüp yardım istedi İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki yaralı yalın ayak 600 ...
Muz yüklü kamyonet 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Muz yüklü kamyonet 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: ...
Zehirli köpükler denize yayılıyor (2)
YEREL HABERLER Zehirli köpükler denize yayılıyor (2)
Antalya'da balık ölümleriyle ilgili 10 işletme kapatıldı Kapatılan işletmelere 2 milyon 598 bin lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER Antalya'da balık ölümleriyle ilgili 10 işletme ...
ATM cihazlarına kart kopyalama cihazı takıp vatandaşların hesaplarından para çeken iki kişi yakalandı
YEREL HABERLER ATM cihazlarına kart kopyalama cihazı takıp ...
Çalıştırdığı otomobil bir anda alev aldı
YEREL HABERLER Çalıştırdığı otomobil bir anda alev aldı
Toplu ulaşımda HES kodu eşleştirme tarihi 22 Ocak’a kadar uzatıldı.
YEREL HABERLER Toplu ulaşımda HES kodu eşleştirme tarihi 22 Ocak’a kadar uzatıldı. ...