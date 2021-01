Antalya’da yaşayan 30 yaşındaki Vehbiye Aydın, 4 aylık evliliğinin ardından boşandığı eski eşinin hayatını kabusa çevirdiğini belirtti. 3.5 yıldır eski eşinden tehdit ve ölüm mesajlarını aldığını dile getiren genç kadın, "Eski eş kurbanı olmak istemiyorum" dedi.

Antalya’da yaşayan 30 yaşındaki katip Vehbiye Aydın, arkadaş ortamında tanıştığı G.Z. ile 2017 yılının ocak ayında evlendi. Aydın, eşinin ziynet eşyaları ve paraları sanal bahis sitelerinde kaybettiğini öğrenince boşanma kararı aldı. 4 aylık evlilikleri sonlanan Aydın, ailesinin yanına döndü ve boşanma süreci başladı. Bu süreçte açılan boşanma davası nedeniyle eşine sıkıştırıp tokat atan G.Z, ayrılmamak için uzun süre direndi. Mahkeme çifti 10 ay önce boşadı. İddiaya göre, G.Z, genç kadının peşini bırakmadı cep telefonundan mesaj ve sosyal medya araçlarından ölüm ve tehdit mesajları atmaya devam etti.

Ölüm tehdidi aldığını dile getiren Aydın, "Eski eş kurbanı olmak istemiyorum" diyerek elektronik kelepçe istedi, ya da eski eşinin tutuklanmasını talep etti.



"Bahiste harcadı"

Yaşadığı korku ve endişe gözlerine yansıyan Vehbiye Aydın, “Biz arkadaş aracılığıyla tanıştık, 2017 Ocak sonunda evlendik. Düğünde takılan altınları ve nakit paraları benden habersiz ve izinsiz şekilde canlı bahis sitesinde başta olmak üzere kullandığını öğrendiğim. O gün güvenim sarsıldı ve boşanma davası açtım ve evi terk ettim. İlk boşanma kararını ilettiğimde fiziksel şiddete, daha sonrasında üç buçuk senelik süre içerisinde de psikolojik şiddetine maruz kaldım. Annemin evinin önünde sıkıştırdı beni ve tokat attı yüzüme. 'Benden boşanmak öyle kolay değil' dedi. Buna ilişkin gidip şikayette bulundum” diye konuştu.



"Vehbiye ile vedalaşın onun yakında ölüm haberini alacaksınız" mesajı

4 aylık bir evlilik süreci yaşadıklarını 3 yılda zor boşandığının altını çizen Aydın, “Kendisi itiraz etti duruşmalara gelmedi. Boşanma kesinleştikten sonra da benim yeni bir hayat kurmamı istemedi. Sürekli sosyal medyada benim adıma ve benim resimlerimle hesaplar açarak, resimlerimi kullanarak beni pazarlamaya çalıştı. Ailem ve akrabalarımı sürekli sosyal medya üzerinden, 'Vehbiye ile vedalaşın onun yakında ölüm haberini alacaksınız' mesajları gönderdi. İş yerinde sürekli iki tane santral telefonumuz var birini arayıp diyerek kapatıyor sürekli. Bu şekilde giderse işimden olmak zorunlu durumda kalacağım. Hayatımı idame ettirmek için çalışmak zorundayım” dedi.



"Eski eş kurbanı olmayayım"

Dışarıya çıktığı anda ise korku içinde olduğunu anlatan Aydın, “Markete giderken işe giderken sürekli arkanıza bakmak zorundasınız ve bunu yaşamak gerçekten çok kötü. Televizyonlarda çıkan diğer haberlerdeki kadınlar gibi eski eş kurbanı olmak istemiyorum. Boşandıktan sonra şiddetin dozunu arttırdı. Yeni bir hayat kurmamı istemiyor. Bu yönde bir adım attığımı öğrendiğinde daha da şiddetini arttırdı. Sürekli ölümlü tehdit mesajları alıyorum kendi kullanmış olduğu telefon numarasından alıyorum bu mesajları. Bununla alakalı defalarca karakola gidip şikayette bulunduk, avukatım aracılığıyla savcılığa şikayette bulunduk. Ama kendisini telefonla davet ettiler ifade vermesi için ama gelmedi” diye konuştu.



"Öldürülmem beklenmesin"

“Göz göze göre benim öldürülmemi bekliyorlar” diyen Vehbiye Aydın, “Çok acı bir şey. Bu adam tehditlerini eyleme geçirdikten sonra mı adalet yerini bulacak. Arkadaşlarımla görüşemiyorum, işten eve evden işe gitmek durumundayım. Ben 9 saate yakın çalışıyorum ve oradan çıktıktan sonra direkt karakola gitmek durumundayım her mesajını şikayet ediyorum. Hemen hemen her gün bu süreç hem fiziksel hem psikolojik olarak gerçekten çok yıpratıcı bir süreç. Kabusu yaşatıyor bana. Ben sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum. Göz göre göre kendi telefonuyla ‘Öldüreceğim seni benimle barışmanın dışında yaşama şansın yok' mesajları gönderen birisinin elini kolunu sallayarak dışarıda gezmesini istemiyorum. Tehditlerini eyleme dönüştürdükten sonra ceza almasını istemiyorum. 'Benimle barışmanın dışında hiçbir şekilde yaşama şansın yok' diyor. Benim de bir aile kurmaya benim de anne olmaya hakkım olduğunu düşünüyorum ama izin vermiyor” dedi.



"Yalnız kalmıyorum"

Son dönemde şiddetin dozajını eski eşinin daha da arttırdığını kaydeden Aydın, “Dışarıda gezerken biber gazı taşımak durumunda kalıyorum mecburen. KADES uygulaması yüklü çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Sürekli gözüm etrafta nereden çıkar nereden kesecek önümü mümkün olduğunca tek kalmamaya çalışıyorum. Kalabalık caddelerden yürüyorum kendimce bulabildiğim çözümler bunlar” dedi.



"3.5 yıllık mücadele"

Avukat Latif Orçun Anlak, müvekkilinin mücadelesine 3.5 yıl önce başladıklarını hatırlattı.

Vehbiye Aydın’ın eski eşinin sürekli şiddet eğiliminde olduğunu dile getiren Anlak, "Bir takım tedbirler adli açıdan aldırma gayreti içinde bulunduk. Çünkü müvekkilim eşinin fiziksel şiddetine de maruz kalmıştı. Yeterli olmasa dahi bir dönem elektronik kelepçe müvekkilimin eski eşine boşandıktan sonra uygulandı” dedi.



"Önlemler alınsın"

G.Z.’nin buna rağmen müvekkilini rahatsız etmeye devam ettiğinin altını çizen Anlak, “Şimdi ise tedbir olarak KADES uygulamasını telefona indirdik. Ama KADES bazı durumlarda yetersiz kalabilir. İnsanın hayatını sonlandırmak kısa sürelidir. Vehbiye hanım halen eski eşinden tehdit mesajları alıyor, hazırlıklı gelecektir. Müvekkilim buradan yürürken eski eşi yapmak istediğini yapabilir. Biz Vehbiye Aydın için keşke dememek adına önlemlerin arttırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.



"Ölüm mesajları bana da geldi vedalaş"

Müvekkili için acil olarak elektronik kelepçe uygulanmasını isteyen Anlak, “Vehbiye hanım daha rahat edecek. O sistemde şüpheli size 600 metre yaklaştığı an uyarı veriyor. Bu tarz önlemlerle zulüm gören kadınların daha rahat hareket edebileceğini düşünüyoruz. Bugün müvekkilimin yaşadığı kocasının yapmış olduğu kötülüğe karşı boşanmak istemesidir. Karşılaştığı tehditlerden biri bana bile mesaj olarak geldi. Eski eşi bana, 'Vehbiye ile vedalaş son görüşmen olabilir' mesajı attı. Defalarca şikayet edilen kişi hale tehditlerini devam ettiriyor. 7 şikayette bulunduk son dönemde. 3 günlük bir disiplin hapsi uygun görüldü. O kişinin bize tepkisi, 'Ben 3 gün yatar çıkarım ama bunu sizin burnunuzdan getiririm'oldu” dedi.



"Kelepçe isteği"

Vehbiye Aydın’ın başına bir şey geldikten sonra önlem alınmasını istemediklerini vurgulayan Anlak, “Geçmişteki kadın cinayetlerinin bir süreci var. tehdit takip tahrik süreci var. 3.5 yıldır biz bu tehditle karşı karşıyayız. Biz 3.5 yıldır tehdit ediliyoruz. G.Z, gelirse biz ne yapacağını bilmiyoruz. Tehditlerinde öldüreceğini açık açık beyan etti. Geçmişte de de müvekkilim şiddet gördü. Burada en büyük güvence ya şahsın tutuklanması ya da elektronik kelepçedir. Bu gibi uygulamalarla Vehbiye Aydın gibi diğer kadınlarımızı da koruyabiliriz” diye konuştu.



"Keşke demek istemiyoruz"

Anlak, şikayetlerin birinde G.Z’nin para cezası aldığını ve bunun da taksitlendirilmesini eleştirdi.

Latif Orçun Anlak, elektronik kelepçe için başvuru yaptıklarını dile getirerek, “Sıramızı bekliyoruz. Vehbiye sırasını bekliyor. Kelepçenin önce gelmesini istiyoruz. Vehbiye için keşke değil iyi ki demek istiyoruz” dedi.

