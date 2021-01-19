NASA, Türkiye'nin kuraklık haritasını yayımladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NASA, Türkiye'nin kuraklık haritasını yayımladı

DHA

NASA, Türkiye'nin kuraklık haritasını yayımladı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)NASA Ulusal Kuraklık Azaltma Merkezi, Yerçekimi Kurtarma ve İklim Deneyi İzleme (GRACE-FO) uydu ölçümleriyle, Türkiye'nin kuraklık haritalarını yayımladı. Yağışların mevsim ortalamasının altında olduğuna dikkat çekilen haritalarla, Türkiye'nin çoğu bölgesinin şiddetli kuraklık yaşadığı vurgulandı.
NASA Ulusal Kuraklık Azaltma Merkezi, 11 Ocak 2021 günü GRACE-FO uyduları tarafından kaydedilen, Türkiye'nin yer altı suyu ve toprak nemi ölçümlerine ilişkin iki harita yayımladı. Daha önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan meteorolojik haritalarda Türkiye'nin yüzde 80'inden fazla alanında 'olağanüstü şiddetli kurak ve şiddetli kurak' verilerinde olduğu gibi NASA'nın yayımladığı benzer iki haritada şiddetli kuraklık tehlikesine işaret edildi.
BAKAN YARDIMCISI PAYLAŞTI
NASA'nın Türkiye'deki şiddetli kuraklığı gösteren haritalarını Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emin Birpınar, "Ülkemizdeki kuraklık şimdi de NASA'nın radarında" ifadesiyle sosyal medya hesabında paylaştı. Haritaları sosyal medyada paylaşan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği'nden Doç. Dr. Barış Önol ise, "NASA tarafından uydu gözlemlerinden alınmış 11 Ocak itibariyle yer altı suyu ve toprak nemindeki durum. Normallere göre su eksikliği, yani kuraklık ciddi seviyede. Son yağışlar durumu biraz olsun iyileştirmiştir ama durum ciddi" dedi.
İSTANBUL SON 15 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
NASA'dan yapılan açıklamada, 2021 başladığında, Türkiye'nin çoğu bölgesinde şiddetli kuraklık yaşandığı vurgulandı. Ülkenin en kalabalık şehri olan İstanbul civarındaki çok sayıda rezervuarın, 15 yılın en düşük su depolama seviyelerine ulaştığı, koşullar böyle devam ederse mahsul üretiminin tehdit altında olabileceği uyarısı yapıldı.
1981-2010'A GÖRE YÜZDE 48 DÜŞÜŞ
2019'da da yaz ve sonbahar aylarının çoğunlukla yağmurdan mahrum kaldığı, rezervuarlardaki su seviyelerinin azaldığı belirtilen açıklamada, 2020'nin ikinci yarısında ise oldukça az yağışla son beş yılın en kurak aylarının yaşandığı kaydedildi. Temmuz 2020'den bu yana, Türkiye'deki hemen hemen tüm illerin neredeyse her ay ortalamanın altında yağış aldığı belirtilerek, ekimden aralık ayına kadar, ülke genelinde yağışların, 1981-2010 ortalamasından yüzde 48 daha düşük olduğu vurgulandı.
HARİTALARDA ŞİDDETLİ KURAKLIK UYARISI
İlk harita, GRACE-FO uyduları tarafından ölçülen 11 Ocak 2021 itibariyle sığ yer altı suyu depolamasını gösteriyor. Renkler, yağış yüzdesini veya yer altı suyu miktarının uzun vadeli kayıtlarla (1948-2010) nasıl karşılaştırıldığını gösteriyor. Mavi alanlarda normalden daha fazla su bulunduğu, turuncu ve kırmızı alanlarda daha az su bulunduğuna işaret ediliyor. Açıklamada, akiferlerdeki (Ekonomik olarak önemli miktarda suyu depolayabilen ve yeterince hızlı taşıyabilen geçirimli jeolojik birimler) yer altı sularının, birçok ülkede mahsul sulama ve içme suyu için önemli bir kaynak, ayrıca kurak dönemlerde akarsuları besleyebileceği kaydedildi. Yer altı sularının kuraklıktan geri dönüşünün ise aylar alacağı vurgulandı.
İkinci harita ise topraktaki bitki kök bölgeleri için önemli olan yüzeydeki nem oranlarını gösteriyor. 11 Ocak 2021 tarihi itibariyle yapılan ölçümlere göre tarımsal üretim açısından büyük önem arz eden bu oranlarda da kuraklık ciddi boyutlarda gözüküyor. Ancak gerçekleşecek yağışlarla bu oranların olumlu yönde çok hızlı değişim yaşayabileceği de kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-01-19 11:20:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Çevreci orfoz'un mesajı Asya ve Avrupa'ya ulaştı
YEREL HABERLER 'Çevreci orfoz'un mesajı Asya ve Avrupa'ya ulaştı
3.5 yıldır ölüm mesajı alan genç kadın: "Eski eş kurbanı olmak istemiyorum" 4 ay evli kaldığı eski eşinin 3,5 yıldır ölüm mesajlarını alan genç kadın, elektronik kelepçe istedi KADES uygulaması indiren ve sokakta sürekli arkasına bakarak yürüyen genç kadın: "Göz göre göre öldürülmem bekleniyor" Avukat Latif Orçun Anlak: "Vehbiye sırasını bekliyor, kelepçenin bir an önce gelmesini istiyoruz. Vehbiye için keşke değil, iyi ki demek istiyoruz”
YEREL HABERLER 3.5 yıldır ölüm mesajı alan genç kadın: "Eski eş ...
Projektörle avlanılan cipe el konuldu
YEREL HABERLER Projektörle avlanılan cipe el konuldu
Gastroantalya, Anfaş Hotel Equipment ve Food Product ile eş zamanlı düzenleniyor
YEREL HABERLER Gastroantalya, Anfaş Hotel Equipment ve Food Product ...
Serik'ten yurt dışına çilek ihracatı
YEREL HABERLER Serik'ten yurt dışına çilek ihracatı
AHESEN Genel Sekreteri Uçak: Vatandaşlar 'Biz ne zaman aşı olacağız' diye soruyor
YEREL HABERLER AHESEN Genel Sekreteri Uçak: Vatandaşlar 'Biz ne ...
Kumluca’ya yağan kar gençleri heyecanlandırdı “Biz kar yağışını sık gören insanlar değiliz”
YEREL HABERLER Kumluca’ya yağan kar gençleri heyecanlandırdı “Biz ...
Erik ağacı kış ortasında çiçek açtı
YEREL HABERLER Erik ağacı kış ortasında çiçek açtı
Ayağı ampute edilen köpeği iyileşmeden sokağa terk ettiler Tedavisi devam ederken kendini sokakta buldu Alanya’da tek ayağı olmayan sahipsiz köpeğe Alanya Belediyesi sahip çıktı
YEREL HABERLER Ayağı ampute edilen köpeği iyileşmeden sokağa terk ...
İşkence yaptığı eşi tarafından öldürülen Ramazan İpek'ten, 'en ölümcül mermi' paylaşımı
YEREL HABERLER İşkence yaptığı eşi tarafından öldürülen Ramazan ...
Kayıp Buse için hüzünlü doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Kayıp Buse için hüzünlü doğum günü kutlaması
Jandarmadan driftli evlilik teklifine 78 bin 137 lira ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan driftli evlilik teklifine 78 bin 137 lira ...
Antalya’da driftli evlilik teklifine ceza yağdı 1 sürücü drift, 1 sürücü alkollü, 22 kişi ise korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 78 bin 137 TL ceza yedi
YEREL HABERLER Antalya’da driftli evlilik teklifine ceza yağdı 1 ...
'DSÖ'ye, Covid-19 aşısına bağlı ölüm bildirilmedi'
YEREL HABERLER 'DSÖ'ye, Covid-19 aşısına bağlı ölüm bildirilmedi'
Denizdeki 'hayalet ağlar', 600 yıl 'avlanıyor'
YEREL HABERLER Denizdeki 'hayalet ağlar', 600 yıl 'avlanıyor'
'Baby karpuz' sadece 5 gram
YEREL HABERLER 'Baby karpuz' sadece 5 gram
Markette avokado çekirdeği ile alışveriş
YEREL HABERLER Markette avokado çekirdeği ile alışveriş
Antalya'da driftli evlilik teklifi
YEREL HABERLER Antalya'da driftli evlilik teklifi
Antalya’da drift eşliğinde evlilik teklifi
YEREL HABERLER Antalya’da drift eşliğinde evlilik teklifi
Antalya´nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Antalya´nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili ...
Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki yaralı yalın ayak 600 metre yürüyüp yardım istedi İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki yaralı yalın ayak 600 ...
Muz yüklü kamyonet 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Muz yüklü kamyonet 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: ...
Zehirli köpükler denize yayılıyor (2)
YEREL HABERLER Zehirli köpükler denize yayılıyor (2)
Antalya'da balık ölümleriyle ilgili 10 işletme kapatıldı Kapatılan işletmelere 2 milyon 598 bin lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER Antalya'da balık ölümleriyle ilgili 10 işletme ...