Elmalı otogarı açılışa hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Elmalı Otobüs Terminali Projesi’nde incelemede bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, yeni otogarın Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatları doğrultusunda en kısa sürede hizmete gireceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Elmalı’ya kazandırılan yeni otobüs terminali açılış için gün sayıyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Elmalı Otobüs Terminali alanına ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Arslan’a Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Osman Yılmaz, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı İlknur Aygün ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.



Çalışmalar sona geldi

10 bin metrekarelik alana inşa edilen yeni otogar alanında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi alan Genel Sekreter Yardımcısı Arslan, tesisin en iyi ve en verimli şekilde hizmete girmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatlarıyla yeni Elmalı Otobüs Terminali’nin açılışa en iyi şekilde hazırlamak için yüklenici firma yetkilileriyle bir araya geldiklerini söyleyen Arslan, “Büyükşehir olarak Elmalı’ya önemli bir yatırımı daha kazandırdık” dedi.



Kısa sürede hizmete açılacak

Elmalı’ya ulaşım yönünden daha konforlu imkanlar sağlayacak tesisin içerisinde yer alan dükkanlar, satış reyonları ve restoran alanlarıyla da ilçe ekonomisine katkı sunabilecek büyük bir yaşam alanı olacağını söyleyen Arslan, “Aynı zamanda Büyükşehir Belediyemize bağlı ATASEM ve ASAT’ın birimleri ile ilçe belediyemizin birimleri de halkımıza hizmet verecek. Tesisimizin işletmesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığımızca yapılacak. Ulaşım ve ticari firmaların yerlerini almasıyla tesisimizi en kısa sürede hizmete açacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.