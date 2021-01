Driftli evlilik teklifi yaptı, yediği cezayla neye uğradığını şaşırdı Damat adayı İsmail Göksü: "Tek suçumuz araba sevdamız. Ben kız arkadaşıma, jandarma bana sürpriz yaptı" Teklif muhatabı Gözde yıldırım" "Her şeye rağmen çok mutluyum. Drift hataydı"

Antalya’da driftli evlilik teklifi rekor cezayla sonuçlanan gelin ve damat adayı olayın şokunu üzerinden atamıyor. 2 Şubat'ta nikah için gün alan ve Mart ayı ortasında düğün yapmayı planlayan teklifin mimarı İsmail Göksu, "Teklifimi yaptım her şey mükemmeldi ta ki jandarmalar gelip beni alana kadar. Düğün parasını cezaya yatırdık" derken, Gözde Yıldırım ise her şeye rağmen evlenme teklifi hayaline kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ama biriktirdikleri bütün düğün parasının cezalara gideceği için de üzgün olduğunu söyledi.

Serik ilçesinde bir genç uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Genç, spor aracıyla kız arkadaşını hazırlık yaptığı okul bahçesine getirdi. Okulun bahçesine kalp çizen gencin arkadaşları da meşaleli ve Tofaş model araçları ile hazır bulundu. Kız arkadaşını kalbin olduğu yere götüren genç diz çöküp evlilik teklifinde bulundu. Bu sırada bir anda meşaleler yandı, bir otomobil ise çiftin etrafında drift atmaya başladı. Farları yanmayan otomobil çiftin etrafında uzun süre drift attı. Tehlikeye rağmen araç uzun süre driftine devam etti. Maske ve sosyal mesafenin olmadığı etkinlikte egzoz gürültüsü ve drift sesi mahalle sakinlerini rahatsız etti.



"Jandarma harekete geçti"

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekiplerin olayın Çandır Mahallesi’ndeki ortaokul önünde gerçekleştiğini belirledi. Aynı mahallede yaşayan 29 yaşındaki İ.G.’nin kız arkadaşına evlenme teklifi yapmak amacıyla, arkadaşları ve arabalarıyla okul bahçesinde toplandığını, grubun sosyal mesafe ve maske kuralı ihlal ettiklerini belirledi. Drift atan sürücüleri de belirleyen ekipler, tüm sürücülerin belgelerini de kontrol etti. Yapılan denetimde 07 FK 354 plakalı TOFAŞ model aracıyla drift atan 23 yaşındaki S.C.’ye ‘drift atma suçundan’ 6 bin 700 TL, sigorta ve muayene eksikliğinden 458 TL olmak üzere toplamda 7 bin 158 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca alanda alkollü araç kullanan 28 yaşındaki B.Ş.’ye de bin 679 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Öte yandan etkinliğe katılan ve İl Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesi gereği sosyal mesafe kurallarını ihlal eden; G.Ç., R.K., H.G., İ.Y., A.C.D., R.G., İ.K., K.K., G.Y., İ.G., M.L.G., S.C.T., Y.B., Z.Ç., İ.Ç., B. A. A, B.Ş, Ş.F., A.U., Ö.A., C.B., F.K., 69 bin 300 TL idari yaptırım uygulandı.

Etkinliğe katılıp trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve İl Umumi Hıfzısıhha 282. Maddesine aykırı davranan 24 kişiye toplamda 78 bin 137 TL cezai işlem uygulandı.

Serikte oto yıkama işyeri sahibi olan İsmail Göksu, 7 yıllık uzun bir birlikteliği olan kız arkadaşı Gözde Yıldırım'ın hayalini gerçeğe dönüştürmek için plan yaptığını ancak jandarmanın kendilerine yaptığı sürprizle planlarının altüst olduğunu söyledi. Teklifi yaptığı günün aynı zamanda kendisinin doğum günü olduğunu, kız arkadaşının doğum günü sebebiyle kendisine sürpriz yapınca karşılığını farklı bir evlenme teklifiyle etmek istediğini söyleyen İsmail Göksu, "Evlenme teklif etmek istedim sonuçta her kızın hayalidir evlenme teklifi almak. Ben de farklı olsun istedim, 56 araçla başladık sonra arkadaşlarımız eşimiz dostumuz gelince kabalalık oldu ve okul bahçesinde yapmaya karar verdik. Trafiğe kapalı alandı, sosyal mesafeye de dikkat etmeye çalıştık ama drift çok tepki aldı. Her şey mükemmeldi ta ki jandarmalar gelip beni alana kadar. Düğün parasını cezaya yatırdık teklif çok güzeldi ama tepkiler büyüyünce ister istemez ceza yedik. Nişanlım 7 yıldır çok sürpriz yaptı, 30 uncu doğum günümü kesin unutmam artık. 2 Şubat'ta evleneceğiz, Mart aşında düğün olacaktı yasaklar kalkar diye bekliyoruz. Ama Mart ayında düğün yapabileceğimi sanmıyorum, bütün param gitti her şeyimi cezaya yatıracak gibiyim. Bizim tek suçumuz araba sevdamız" dedi.

Teklifin muhatabı Gözde Yıldırım ise, "Teklife çok sevindim hayalimizdi düğün parasını oraya batırmak hayalimiz değildi, ama oldu. Bütün paramızı maalesef cezalara yatıracağız. Tekliften hemen sonra dağıldık. Çok üzülüyorum ama çok da mutluyum. 7 senedir tarıyorum arabasına aşık, arabasıyla yatıp kalkar" diye konuştu.

