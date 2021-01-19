Baygın bulunan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baygın bulunan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

DHA

Baygın bulunan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobilinin yanında aldığı uyuşturucu madde nedeniyle baygın bulunan, evinde yapılan aramada ise 13 paket eroin ele geçirilen M.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, geçen hafta perşembe günü Manavgat'ın Salkımevler Mahallesi'nde meydana geldi. Kanal yolundaki otomobilin kenarında bir kişinin yattığı, otomobilde de 2 küçük çocuk bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yerde yatan M.E.'nin uyuşturucu madde kullandığı ve baygın olduğu saptandı. M.E., Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken, otomobilde bulunan çocuklar M.E.'nin annesi F.K.'ye teslim edildi. Anne F.K., oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, bu illetten kurtulması için başvurmadığı merci kalmadığını belirterek, acilen tedaviye alınmasını istedi.
Hastaneden taburcu edilen M.E.'nin evine bir gün sonra polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 paket eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E., uyuşturucu ticareti yapmadığını, evdeki uyuşturucuları kullanmak için aldığını söyledi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.E. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcının sorgusunun ardından, Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan M.E., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Karara Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün itiraz edildi. İtirazı değerlendiren, Manavgat Sulh Ceza Hakimi, şüpheli M.E. hakkında tutuklamaya yönelik karar verdi. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.E., tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-01-19 14:44:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İşitme engelli ÇEK uyruklu milli bisikletlinin çarptığı kadın yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER İşitme engelli ÇEK uyruklu milli bisikletlinin ...
Barınakta kedi ve köpeklere ısıtıcılı koruma Kedi ve köpeklerin altına minder ve halıfleks serilerek ısınmaları sağlanıyor.
YEREL HABERLER Barınakta kedi ve köpeklere ısıtıcılı koruma Kedi ve ...
Driftli evlilik teklifi yaptı, yediği cezayla neye uğradığını şaşırdı Damat adayı İsmail Göksü: "Tek suçumuz araba sevdamız. Ben kız arkadaşıma, jandarma bana sürpriz yaptı" Teklif muhatabı Gözde yıldırım" "Her şeye rağmen çok mutluyum. Drift hataydı"
YEREL HABERLER Driftli evlilik teklifi yaptı, yediği cezayla neye ...
Rusya'ya domates ihracatında 50 bin tonluk yeni kota müjdesi Bakan Çavuşoğlu: "50 bin tonluk yeni kota hafta sonu yürürlüğe giriyor"
YEREL HABERLER Rusya'ya domates ihracatında 50 bin tonluk yeni kota ...
Eni iyi senaryoyu yazmak için yarıştılar
YEREL HABERLER Eni iyi senaryoyu yazmak için yarıştılar
Elmalı otogarı açılışa hazır
YEREL HABERLER Elmalı otogarı açılışa hazır
Kepez’den DSİ kanalına 5 köprü daha
YEREL HABERLER Kepez’den DSİ kanalına 5 köprü daha
Muratpaşa'dan halk plajı için 6’ncı başvuru
YEREL HABERLER Muratpaşa'dan halk plajı için 6’ncı başvuru
Deniz çöpleri izleme programı kapsamında Kemer'de sahil temizliği
YEREL HABERLER Deniz çöpleri izleme programı kapsamında Kemer'de ...
Sahte parayla alışveriş yapan Gürcü kadın, yakalandı
YEREL HABERLER Sahte parayla alışveriş yapan Gürcü kadın, yakalandı
Elmalılı'nın orijinal ikinci meali, torunundaki arşivde bulundu
YEREL HABERLER Elmalılı'nın orijinal ikinci meali, torunundaki ...
NASA, Türkiye'nin kuraklık haritasını yayımladı
YEREL HABERLER NASA, Türkiye'nin kuraklık haritasını yayımladı
Sahte parayı alan işyeri sahibi polisi aradı Gürcü kadın neye uğradığını şaşırdı Gürcü kadın sahte dolarla alışveriş yaparken suçüstü yakalandı Sahte parayla işyerinin farklı şubesinden alışveriş yapınca yakalandı
YEREL HABERLER Sahte parayı alan işyeri sahibi polisi aradı Gürcü ...
'Çevreci orfoz'un mesajı Asya ve Avrupa'ya ulaştı
YEREL HABERLER 'Çevreci orfoz'un mesajı Asya ve Avrupa'ya ulaştı
3.5 yıldır ölüm mesajı alan genç kadın: "Eski eş kurbanı olmak istemiyorum" 4 ay evli kaldığı eski eşinin 3,5 yıldır ölüm mesajlarını alan genç kadın, elektronik kelepçe istedi KADES uygulaması indiren ve sokakta sürekli arkasına bakarak yürüyen genç kadın: "Göz göre göre öldürülmem bekleniyor" Avukat Latif Orçun Anlak: "Vehbiye sırasını bekliyor, kelepçenin bir an önce gelmesini istiyoruz. Vehbiye için keşke değil, iyi ki demek istiyoruz”
YEREL HABERLER 3.5 yıldır ölüm mesajı alan genç kadın: "Eski eş ...
Projektörle avlanılan cipe el konuldu
YEREL HABERLER Projektörle avlanılan cipe el konuldu
Gastroantalya, Anfaş Hotel Equipment ve Food Product ile eş zamanlı düzenleniyor
YEREL HABERLER Gastroantalya, Anfaş Hotel Equipment ve Food Product ...
Serik'ten yurt dışına çilek ihracatı
YEREL HABERLER Serik'ten yurt dışına çilek ihracatı
AHESEN Genel Sekreteri Uçak: Vatandaşlar 'Biz ne zaman aşı olacağız' diye soruyor
YEREL HABERLER AHESEN Genel Sekreteri Uçak: Vatandaşlar 'Biz ne ...
Kumluca’ya yağan kar gençleri heyecanlandırdı “Biz kar yağışını sık gören insanlar değiliz”
YEREL HABERLER Kumluca’ya yağan kar gençleri heyecanlandırdı “Biz ...
Erik ağacı kış ortasında çiçek açtı
YEREL HABERLER Erik ağacı kış ortasında çiçek açtı
Ayağı ampute edilen köpeği iyileşmeden sokağa terk ettiler Tedavisi devam ederken kendini sokakta buldu Alanya’da tek ayağı olmayan sahipsiz köpeğe Alanya Belediyesi sahip çıktı
YEREL HABERLER Ayağı ampute edilen köpeği iyileşmeden sokağa terk ...
İşkence yaptığı eşi tarafından öldürülen Ramazan İpek'ten, 'en ölümcül mermi' paylaşımı
YEREL HABERLER İşkence yaptığı eşi tarafından öldürülen Ramazan ...
Kayıp Buse için hüzünlü doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Kayıp Buse için hüzünlü doğum günü kutlaması