Otizmli çocuğu döven kargo görevlisinin serbest bırakılmasına itiraz 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otizmli çocuğu döven kargo görevlisinin serbest bırakılmasına itiraz 

DHA

Otizmli çocuğu döven kargo görevlisinin serbest bırakılmasına itiraz 


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde atipik otizmli Kuzey Kaan Saka'yı (10), cep telefonuyla fotoğrafını çektiği gerekçesiyle döven kargo görevlisi K.T.'nin serbest bırakılmasına itiraz edildi. Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği (ÇOCUKÇA) Derneği Başkanı avukat Buğra Kağan Oğuz, "Bu çocuğu darp etmek aklımızın almadığı bir olay. Kaldı ki çocuğumuz otizmli. Cumhuriyet Başsavcılığımıza K.T.'nin tutuklanmaması ile ilgili bir itiraz dilekçesi sunduk. Bu konuda adli makamlarımıza güveniyoruz" dedi.
Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan zabıta memuru Hakan Saka ve Saniye Saka'nın doğuştan atipik otizmli oğlu Kuzey Kaan, 13 Ocak saat 17.00 sıralarında evlerinin önünde oynadığı sırada elinde bulunan cep telefonu ile karşı apartmana kargo götüren özel bir şirkete bağlı kargo görevlisi K.T.'nin fotoğrafını çekti. İddiaya göre duruma sinirlenen kargo görevlisi K.T., Kuzey Kaan'ı itekleyip, apartman boşluğunda tokat attı. Olayı duyan komşular çocuğun yardımına koşarak, kurtardı. Tepkiler üzerine kargo görevlisi bölgeden hızla uzaklaştı. Sesleri duyup evden çıkan Saniye Saka, oğlunun yanına geldi. Durumu haber alan baba Hakan Saka da eve geldi. Binanın güvenlik kamerasını inceleyen Hakan Saka, oğlunu darbeden kargo görevlisi K.T. hakkında polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kargo görevlisi K.T., ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
'BU ÇOCUĞU DARP ETMEK AKLIMIZIN ALMADIĞI BİR OLAY'
ÇOCUKÇA Derneği Başkanı avukat Buğra Kağan Oğuz, kargo görevlisi K.T.'nin serbest bırakılmasına dernek ve avukat olarak itiraz ettiklerini söyledi. Yaşanan darp olayını herkesin bildiğini ve videosunu izlediğini belirten avukat Oğuz, "Burada çocuğumuzun otizmli olmasını bir kenara bırakalım bir çocuktan bahsediyoruz. Bir çocuğa otizmli olmasını boş verin hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gerekir. Çocuk sizin fotoğrafınızı çekiyor olabilir. Videonuzu çekiyor olabilir. Özel bir iş yapmıyorsunuz. Kargo getirmişsiniz, kargoyu bırakıp gideceksiniz. Bu çocuğu darp etmek aklımızın almadığı bir olay. Kaldı ki çocuğumuz otizmli. Bununla ilgili olarak bu çocuğumuz yıllardır tedavi görüyor. Bu tedavilerin hepsi boşa gitti. Bu tür çocukların topluma kazandırılması için annesi, babası, öğretmenleri elinden gelenin fazlasını yapıyor. Fakat her şey başa sardı. Çocuğun darp olayı ile ilgili gerçekten ciddi anlamda psikolojisi bozuldu" dedi.
'UMARIM Kİ BÖYLE BİR OLAY TEKRARLANMAZ'
ÇOCUKÇA Derneği olarak Kuzey Kaan Saka'nın psikolojik tedavisi ve davasını üstlendiklerini aktaran Buğra Kağan Oğuz, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza K.T.'nin tutuklanmaması ile ilgili bir itiraz dilekçesi sunduk. Bu konuda adli makamlarımıza güveniyoruz. Ellerinden geleni yapacaklardır eminiz. Umarım ki toplumda böyle bir olay tekrarlanmaz. Bu herkese ders olur. Çocuğun otizmli olmasını bir kenara bırakalım. Bir çocuğa hiçbir şekil ve ortamda müdahale edilmemeli, onun çocuk olduğunun farkına varmalıyız. Bu olayın tüm toplumumuza ders olmasını diliyor herkesi bu konuda sağduyulu olmaya davet ediyorum. Umarım adalet yerini bulacaktır" diye konuştu.
'TEDAVİSİ BELKİ 23 YIL SÜRECEK'
Kargo şirketinin dağıtım elemanı K.T'nin aynı gün işine son verdiğini de aktaran ÇOCUKÇA Derneği Başkanı avukat Oğuz, şöyle dedi:
"Bizim özellikle üzerinde durmak istediğimiz konu bu şahsın daha önceden 2017 yılından yakın zamandan yaralamadan sabıkası var. Yine darp ve yaralamadan dolayı şikayetten vazgeçildiği için düşme verilmiş bir olayı var. Bizim tespit ettiğimiz bu şahıs 2 tane yaralama olayına karışmış. Böyle bir şahsı nasıl olur da böyle bir kurumsal bir kurumda işe alındığını merak ediyorum. Firmanın yetkililerinden de bu konuda açıklama bekliyorum. Olayın olduğu gün aynı anda işten çıkarabilirsiniz ama kargo görevlisi herkesin bildiği gibi evimizin, işimizin kapısına kadar geliyor. Yaralamadan sabıkası olan bir adamın nasıl işe girdiği ve işe alındığı bizde merak konusu. Kargo şirketi aileyle irtibata geçmiş. Manevi olarak ailenin yanlarında olduklarını belirtmişler fakat böyle bir üzücü olay yaşandıktan sonra bu çocuğun tedavisi belki 23 yıl sürecek. Özel bir çocuk. İstediği kadar yanlarında olsunlar. Tedbiri baştan almak gerekiyor. 'Sabıkalı insanlar çalıştırılmasın' demiyoruz ama insanlarla sürekli iç içe olan işlerde biraz daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum."
DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-01-19 14:45:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İşitme engelli ÇEK uyruklu milli bisikletlinin çarptığı kadın yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER İşitme engelli ÇEK uyruklu milli bisikletlinin ...
Barınakta kedi ve köpeklere ısıtıcılı koruma Kedi ve köpeklerin altına minder ve halıfleks serilerek ısınmaları sağlanıyor.
YEREL HABERLER Barınakta kedi ve köpeklere ısıtıcılı koruma Kedi ve ...
Driftli evlilik teklifi yaptı, yediği cezayla neye uğradığını şaşırdı Damat adayı İsmail Göksü: "Tek suçumuz araba sevdamız. Ben kız arkadaşıma, jandarma bana sürpriz yaptı" Teklif muhatabı Gözde yıldırım" "Her şeye rağmen çok mutluyum. Drift hataydı"
YEREL HABERLER Driftli evlilik teklifi yaptı, yediği cezayla neye ...
Rusya'ya domates ihracatında 50 bin tonluk yeni kota müjdesi Bakan Çavuşoğlu: "50 bin tonluk yeni kota hafta sonu yürürlüğe giriyor"
YEREL HABERLER Rusya'ya domates ihracatında 50 bin tonluk yeni kota ...
Eni iyi senaryoyu yazmak için yarıştılar
YEREL HABERLER Eni iyi senaryoyu yazmak için yarıştılar
Elmalı otogarı açılışa hazır
YEREL HABERLER Elmalı otogarı açılışa hazır
Kepez’den DSİ kanalına 5 köprü daha
YEREL HABERLER Kepez’den DSİ kanalına 5 köprü daha
Muratpaşa'dan halk plajı için 6’ncı başvuru
YEREL HABERLER Muratpaşa'dan halk plajı için 6’ncı başvuru
Deniz çöpleri izleme programı kapsamında Kemer'de sahil temizliği
YEREL HABERLER Deniz çöpleri izleme programı kapsamında Kemer'de ...
Sahte parayla alışveriş yapan Gürcü kadın, yakalandı
YEREL HABERLER Sahte parayla alışveriş yapan Gürcü kadın, yakalandı
Elmalılı'nın orijinal ikinci meali, torunundaki arşivde bulundu
YEREL HABERLER Elmalılı'nın orijinal ikinci meali, torunundaki ...
NASA, Türkiye'nin kuraklık haritasını yayımladı
YEREL HABERLER NASA, Türkiye'nin kuraklık haritasını yayımladı
Sahte parayı alan işyeri sahibi polisi aradı Gürcü kadın neye uğradığını şaşırdı Gürcü kadın sahte dolarla alışveriş yaparken suçüstü yakalandı Sahte parayla işyerinin farklı şubesinden alışveriş yapınca yakalandı
YEREL HABERLER Sahte parayı alan işyeri sahibi polisi aradı Gürcü ...
'Çevreci orfoz'un mesajı Asya ve Avrupa'ya ulaştı
YEREL HABERLER 'Çevreci orfoz'un mesajı Asya ve Avrupa'ya ulaştı
3.5 yıldır ölüm mesajı alan genç kadın: "Eski eş kurbanı olmak istemiyorum" 4 ay evli kaldığı eski eşinin 3,5 yıldır ölüm mesajlarını alan genç kadın, elektronik kelepçe istedi KADES uygulaması indiren ve sokakta sürekli arkasına bakarak yürüyen genç kadın: "Göz göre göre öldürülmem bekleniyor" Avukat Latif Orçun Anlak: "Vehbiye sırasını bekliyor, kelepçenin bir an önce gelmesini istiyoruz. Vehbiye için keşke değil, iyi ki demek istiyoruz”
YEREL HABERLER 3.5 yıldır ölüm mesajı alan genç kadın: "Eski eş ...
Projektörle avlanılan cipe el konuldu
YEREL HABERLER Projektörle avlanılan cipe el konuldu
Gastroantalya, Anfaş Hotel Equipment ve Food Product ile eş zamanlı düzenleniyor
YEREL HABERLER Gastroantalya, Anfaş Hotel Equipment ve Food Product ...
Serik'ten yurt dışına çilek ihracatı
YEREL HABERLER Serik'ten yurt dışına çilek ihracatı
AHESEN Genel Sekreteri Uçak: Vatandaşlar 'Biz ne zaman aşı olacağız' diye soruyor
YEREL HABERLER AHESEN Genel Sekreteri Uçak: Vatandaşlar 'Biz ne ...
Kumluca’ya yağan kar gençleri heyecanlandırdı “Biz kar yağışını sık gören insanlar değiliz”
YEREL HABERLER Kumluca’ya yağan kar gençleri heyecanlandırdı “Biz ...
Erik ağacı kış ortasında çiçek açtı
YEREL HABERLER Erik ağacı kış ortasında çiçek açtı
Ayağı ampute edilen köpeği iyileşmeden sokağa terk ettiler Tedavisi devam ederken kendini sokakta buldu Alanya’da tek ayağı olmayan sahipsiz köpeğe Alanya Belediyesi sahip çıktı
YEREL HABERLER Ayağı ampute edilen köpeği iyileşmeden sokağa terk ...
İşkence yaptığı eşi tarafından öldürülen Ramazan İpek'ten, 'en ölümcül mermi' paylaşımı
YEREL HABERLER İşkence yaptığı eşi tarafından öldürülen Ramazan ...
Kayıp Buse için hüzünlü doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Kayıp Buse için hüzünlü doğum günü kutlaması