Uyuşturucu bağımlısı gencin annesinin feryadı: “Oğlumu kurtarmak için kendi ellerimle cezaevine gönderiyorum” Oğlunu uyuşturucu ile yakalatan anne gözyaşları içinde yardım istedi

Antalya'da 14 Ocak Perşembe günü, aşıklar çeşmesi başında baygın halde bulunan, Cuma günü annesinin ihbarı üzerine Narkotik ekiplerince 13 ayrı kağıda sarılı uyuşturucu madde ile yakalanan M.E. tutuklandı. Oğlunu cezaevine gönderen anne F.K., oğlunun uyuşturucu bağımlılığından kurtulabilmesi için 15 yıldır mücadele ettiğini belirterek, “TBMM’deki vekillerimizden uyuşturucu tedavisinin zoraki yapılabilmesi için yasa istiyoruz” dedi.

Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.A., Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının ardından Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

M.E.’yi Alanya Cezaevine annesi F.K. uğurladı. M.E.’nin cezaevine gitmesinin ardından Manavgat Adliyesi önünde açıklama yapan anne F.K., oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, “Bugün oğlum tutuklandı cezaevine gidiyor. Benim çabam bugün değil 15 yıldır oğlum için mücadele ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki büyüklerime sesleniyorum anayasanın bu maddesini değiştirsinler. Zoraki tedavi yok diye bir şey yok şu an gençleri kaybediyoruz. Ben bir anne olarak bir evladım için ifade verip cezaevine gitmesini bile göze aldım neden? yaşaması için, bir umut için, özgürlüğü için, size yalvarıyorum yani böyle gençler kaybolmasın" dedi.

Oğlunun son iki hafta içinde 2 defa altın vuruş yapıp ölmek istediğini anlatan acılı anne, şöyle devam etti:

"Ben bir anneyim ben bitiyorum bana ölmek istiyorum diyen bir evladım var. Beni bitirdi. Allah rızası için bana yardım edin çocuklar ölmesin uyuşturucuda kaybolmasın Allah rızası için çocuklara sahip çıkın. Bunlar bizim evlatlarımız yalvarıyorum büyüklerime devlet büyüklerine her zaman yalvarıyorum bu olaya el atın. Bu bir günlük değil savaşım 15 yıllık bir savaştı. Ben mücadele ediyorum yoruldum artık evladım ölmesin vicdan azabı çekiyorum ben kendi ellerimle oğlumun ceza evine gönderdim. Yeter ki kurtulsun Yeter ki nefes aldığını bileyim yeter ki sağlam bir yerde olduğunu bileyim ben bir anneyim” şeklinde konuştu.

