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Bakan Çavuşoğlu: 50 bin ton yeni kota yürürlüğe girecek

DHA

Bakan Çavuşoğlu: 50 bin ton yeni kota yürürlüğe girecek


Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca'da tarım sektörü temsilcileriyle istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Atay Uslu'nun cep telefonuyla görüştüğü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "50 bin ton yeni kota kısa bir süre içinde yürürlüğe girecek. Rusya tarım bakanı kararnameyi imzaladı. Şimdi Rus adalet bakanı da imzalayacak. 50 bin ton kota konusunda bir sorun kalmadı" dedi.
Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği binasında, domates ihracatı ve diğer tarım ürünlerindeki sorunların tartışıldığı istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Komisyoncular Derneği Başkanı Ahmet Kaya, Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği Başkanı Mazhar Metin Yel, komisyoncu ve çiftçi temsilcileri katıldı.
KOTANIN KALDIRMASI İÇİN HÜKÜMETİMİZ ÇALIŞIYOR
Toplantıda başta Rusya'nın Türk domatesine uyguladığı kota konusunda istişareler yapıldı. Katılımcılara konuyla ilgili bilgi veren Milletvekili Atay Uslu, "Ağustos ayından beri hem Tarım Bakanımızla hem Ticaret Bakanımızla hem de Dışişleri Bakanımızla birebir görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin ile görüşmelerinde hep yaş meyve sebze ihracatı gündem. Domates başta olmak üzere yaş sebze ve meyve ihracatının rahatlaması ve arttırılması için hükümetimiz, AK Parti Antalya milletvekilleri olarak çalışıyoruz. Rusya'nın kotayı kaldırması için topyekun uğraş veriyoruz. Kotayı koyan Rusya. Karşıda bir ülke var. Bu ülke kendi iç piyasasında, Moskova'da domatesin kilosu 25-30 lirayı geçmesine rağmen yavaş davranıyor. Rusya'nın bu işte bir kazancı yok. Rusya'nın direnci anlamsız. 3 aydır bu konuyu gün be gün takip ediyorum. Bakanlarımızla gün be gün irtibat halindeydim. Mevlüt Çavuşoğlu Bakanımız, Ruhsar Pekcan Bakanımız, Bekir Pakdemirli Bakanımız bu konuyu anlık takip ediyorlar, ilgili Rus bakanlarla sürekli görüşüyorlar. Yıl başında kotanın arttırılma açıklamasını Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov birlikte yaptı. Kısa sürede inşallah Rusya iç yazışmalarını tamamlayacak ve sorun çözülecek" dedi.
Üreticilerin yeni pazarlar bulunması yönündeki talebi üzerine Milletvekili Atay Uslu, "Yeni pazar araştırmalarını hep beraber yapalım. Tüccarlarımız, ihracatçılarınız pazar hedefini gösterince hemen harekete geçeriz. Türkiye olarak o pazara girmek için bürokratik, yasal alt yapıyı hazırlar ve ilgili bakanlarımızın ikili görüşmeleri gerçekleşmesini sağlarız. Irak'tan bir talep varsa, biz hükümet olarak ihracat için görüşmeleri hemen yaparız, yaptırırız" diye konuştu.
'TARIM LOBİSİ OLUŞTURUP SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ'
Sanayicilerin sürekli işlerini lobi yaparak çözdüğüne işaret eden AK Parti Milletvekili Atay Uslu, "Birlik olacağız. Bir tarım lobisi oluşturacağız, sorunları çözeceğiz. Ben önümüzdeki hafta Ticaret Bakanımızdan randevu talep edeceğim. Sizleri 10 kişilik heyet olarak Ankara'da Ticaret Bakanımız ile buluşturacağım. Bakanlarımızla buluşmaları geçmişte yaptık, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Milletvekili Atay Uslu, Rusya'nın 50 bin ton yeni kota getirmesi konusunda yetkili ağızdan bilgi almak için toplantı sırasında cep telefonuyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı. Cep telefonundan toplantıya katılan temsilcilerin sorunları dinleyen Bakan Çavuşoğlu, "50 bin ton yeni kota kısa bir süre içinde yürürlüğe girecek. Rusya tarım bakanı kararnameyi imzaladı. Şimdi Rus adalet bakanı da imzalayacak. Onlarda öyle bir sistem var. Önce tarım bakanı imzalıyor. Ardından adalet bakanı imzalıyor. Birebir takipçisiyim. 50 bin ton kota konusunda bir sorun kalmadı. Ancak biz kotanın tamamen kaldırılmasından yanayız. Şimdi onunla mücadele ediyoruz. Çünkü biz Rusya'dan ithal ettiğimiz hiçbir üründe kota uygulamıyoruz" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI
2021-01-19 15:41:18

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